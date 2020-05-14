Скандальному Гладковскому-Свинарчуку вручили новое подозрение: что известно

Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому изменили сумму инкриминируемого ущерба государству на почти 7 миллионов гривен. Это означает, что в ходе следствия установили, что возможные убытки государству, нанесенные его деятельностью, могут быть большими, чем предполагалось вначале.

Говорится о деле по закупке грузовых автомобилей, цена которых значительно превышает предусмотренную бюджетом, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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Производителем и поставщиком этих транспортных средств является компания, которая по версии следствия, прямо или косвенно принадлежит экс-первому заместителю секретаря СНБО и его близким лицам.

Первоначально следствие считало, что сумма ущерба составляет 10 миллионов 620 тысяч гривен. Теперь Гладковскому инкриминируют растрату средств на 17 миллионов 440 тысяч гривен.

Для проведения аудита и оценки ущерба детективы НАБУ обратились в Госаудитслужбу. Ее работники и проводили проверку этих закупок.

По результатам проверки Олегу Гладковскому вручили новое подозрение с обновленной суммой причиненного государству ущерба.

Что известно о деле Гладковского?Олег Гладковский, более известный как "Свинарчук", когда-то был заместителем секретаря СНБО Александра Турчинова. Он входит (или входил) в близкое окружение пятого президента Петра Порошенко.



Именно Гладковского подозревают в организации скандальных схем по хищению в Укроборонпроме. По мнению многих политических экспертов, именно этот скандал стоил Порошенко второго президентского срока.