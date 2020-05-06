Справа про корупцію в Укроборонпромі: одному з "хлопчиків" обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд розглянув запобіжний захід одному з учасників злочинної схеми у гучній справі про корупцію в Укроборонпромі. Підозрюваного не триматимуть під вартою, він лише повинен внести заставу – 5 мільйонів 255 тисяч гривень.
Про запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в Укроборонпромі розповіли на сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.
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У повідомленні мовиться, що 5 травня 2020 року ВАКС "обрав запобіжний захід одному з організаторів злочинної схеми умисного ухилення від сплати податків на суму 49,342 мільйона гривень та легалізації цих коштів під час постачання комплектуючих до військової техніки".
Прокурори вимагали тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 23 мільйони гривень, але суд призначив лише заставу – 5 мільйонів 255 тисяч гривень – без тримання під вартою. При цьому низка стандартних обмежень все ж діятимуть:
- Підозрюваний повинен прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;
- Повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;
- Не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- Утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;
- Здати паспорт для виїзду за кордон;
- Носити електронний засіб контролю.
Діятиме запобіжний захід до 3 червня 2020 року.
Зауважимо, у повідомленні САП прізвище підозрюваного не вказано. За даними ЗМІ, мовиться про Віталія Жукова, партнера засновника підприємства "Оптимумспецдеталь" Андрія Рогози.
Обидва вони були фігурантами журналістського розслідування Bihus.info про розкрадання в ДК "Укроборонпром". Детальніше про справу читайте за цим посиланням.
Про "Оптимумспецдеталь" та "хлопчиків": коротко
- У лютому – березні 2019 року програма журналістських розслідувань "Наші гроші" розповіла про те, що деякі працівники СБУ, військової прокуратури, ДФС і НАБУ допомагали засновнику ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрію Рогозі закривати справи та розв'язувати проблемні питання.
- Головних фігурантів журналісти називали "хлопчиками": це власник ТОВ "Оптимумспецдеталь" Андрій Рогоза, його партнер Віталій Жуков та син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.
- Після публікації програм у суспільстві розгорівся гучний скандал, який, серед інших факторів, вдарив і по рейтингу чинного на той час президента Петра Порошенка, хоча той і звільнив Гладковського з РНБО.