Про мільярди збитків Україні та гучні корупційні схеми: ексклюзивне інтерв'ю з Ситником

Про найбільш показові справи Національного антикорупційного бюро та на якому етапі наразі перебувають гучні розслідування – в програмі "Перехресний допит" відверто розповів директор НАБУ Артем Ситник.

В ефірі 24 каналу Артем Ситник також повідомив про співпрацю НАБУ і САП, а також наскільки змінилась динаміки роботи Антикорупційного бюро.

Читайте першу частину інтерв'ю НАБУ підійшло надто близько: Ситник відверто розповів про спротив Коломойського

Про справу Гладковського

Довідка. Автор законопроєкту №3133, який і може дозволити звільнити Артема Ситника за адміністративне правопорушення, – Олексій Гончаренко, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Петра Порошенка. НАБУ веде кілька справ, в яких фігурують найближчі соратники п'ятого президента. Розслідування триває, зокрема, проти Олега Гладковського, близького друга і партнера Порошенка. Минулого року НАБУ затримали його при спробі вилетіти з країни та відібрало паспорт.

Гладковський був першим секретарем РНБО за часів президентства Порошенка. Зараз він є фігурантом мінімум двох справ – розслідування щодо автомобілів корпорації "Богдан", який є спільним бізнесом Гладковського і Порошенка. Ці автомобілі були включені в державне оборонне замовлення за завищеною ціною. Цього тижня ви вручили підозру фігурантам ще більш резонансної справи – про оборудки сина Гладковського і його компанії "Оптимумспецдеталь", яка під час війни постачала Укроборонпрому ледве не контрабандні запчастини з Росії, ще й не якісні. Кому вручили підозру у справі "Оптимумспецдеталі" і що і коли загрожує Гладковському у цих двох справах.

Це дві різні справи, але вони одночасно рухалися. Якщо ми говоримо про справу корпорації "Богдан", дійсно, у 2019 році був затриманий Гладковський, і 28 квітня 2020 року по цьому ж епізоду було вручено підозру колишньому заступнику міністра оборони пану Павловському і одному з керівників департаменту Міністерства оборони. Тобто в рамках того провадження, по якому був затриманий Гладковський, встановлені ще особи, які, на думку прокурорів, причетні до цього злочину. Фінальна сума збитків цього злочину складає 17 мільйонів гривень. Тому в травні, якщо все піде за планом детективів, ця справа буде закінчена та передана до суду.



Олег Гладковський / Фото "Слово й діло"

Також є суттєвий прогрес по справі "Укроборонпрому". Там було оголошено підозри пану Жукову, Рогозі і низці осіб, які забезпечували переведення в готівку коштів, що перебували на рахунках цієї компанії. Зараз вирішується питання щодо обрання для них запобіжних заходів. Наскільки я розумію, це ще не фінальна кількість фігурантів по цій справі.

Не можу погодитись, що ця справа більш резонансна, адже йдеться про ухилення від сплати податків і легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом. А у справі, яка стосується пана Гладковського, інкримінуються прямі збитки державі в сумі 17 мільйонів гривень.

Що відомо про розкрадання в "Укроборонпромі"?За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою були причетні до корупційної схеми.



Вони контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Однією з таких фірм, через яку відбувалися поставки, був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку, а також підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Журналісти припускають, що розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Наскільки я розумію, можуть бути вручені підозри сину Гладковського і самому Гладковському?

Повертаємося до нашої початкової розмови щодо прогнозів. Нам довго вдавалося протидіяти цим всім атакам завдяки спробі максимально діяти за законом. Говорити про певні встановлені факти – лише за наявності доказів. Ми встановили докази на причетність 4 осіб. Є всі підстави казати, що кількість не остаточна, але час покаже.

Ця справа була дуже резонансна, тому ми також розуміємо, що дуже багато людей чекають відповіді по ній. Найближчим часом ми спробуємо надати ці відповіді.

Про розслідування схеми "Роттердам+"

Я просто нагадаю глядачам, що мова йде про те розслідування Дениса Бігуса, яке з'явилося напередодні президентських виборів, через яке, я так розумію, багато в чому Порошенко втратив свій шанс переобратися на другий термін. Зараз ця справа доходить до логічного кінця. Друге розслідування, де фігурують люди з оточення Петра Порошенка, це схема "Роттердам+", яку також розслідує НАБУ. Вона веде до колишнього менеджера Порошенка Дмитра Вовка. Він легалізував цю схему, і зараз переховується закордоном. Вовк буде найвищим топпосадовцем, який понесе відповідальність, якщо понесе, чи може бути доведена вина більш впливових людей, які, наприклад, доручили йому втілити цю схему в життя?

Не хотів би знову-таки говорити загальні фрази, тому що прогнози – це справа невдячна. Виходячи з мого досвіду не тільки роботи в НАБУ, мабуть, це найбільш складні справи: справа "Приватбанку" і того, що стосується так званої схеми "Роттердам+". Ми її достатньо довго розслідували, багато нас критикували за те, що повільно розслідуємо, потім за те, що не тих притягнули. На сьогодні є притягнуті до відповідальності посадові особи НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, – 24 канал), зокрема і колишній голова.



Ексголова НРЕКП Дмитро Вовк / Фото Politeka

На жаль, коли були встановлені докази, які давали підстави для оголошення підозри, він вже покинув територію України, і зараз перебуває в міжнародному розшуку.

Я сказав би так, щоб було зрозуміла наша позиція, в принципі, основні матеріали і слідчі дії зроблені. Але отримані не всі відповіді на міжнародно-правові доручення. Саме від результатів вивчення тих матеріалів, які надійдуть щодо цих доручень, залежить фінальна картина у цій справі. Ми розуміємо, що достатньо багато часу пройшло з моменту оголошення підозр, тому зараз рухаємося. Також є питання з експертизами, коли ще до президентських виборів у експертів були дуже великі проблеми щодо тиску на них. Ми це бачили, і експерти дуже важко робили експертизи. Зараз маємо таку ситуацію. Тому ми зараз рухаємося до фінальної стадії в цій справі.

Справа "Роттердам+": основне►За інформацією слідства, у 2015 році група людей з приватних теплогенеруючих компаній почали тиснути на керівництво НКРЕКП. Вони вимагали включити до тарифу на електроенергію витрати на доставку вугілля в Україну з портів Європи. Адже майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.



►Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі у Нідерландах. Відповідно у формулі "Роттердам+" закладено вартість транспортування вугілля до і з нідерландських портів. У березні 2016 року НКРЕКП запровадила "Роттердам+", у якій ці видатки прописані. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку.



►Слідство вважає, що споживачам електроенергії протягом 2016 та 2017 років завдано збитків на 18,87 мільярда гривень, із яких 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".

Підозри у цій справі отримали, зокрема, і топменеджери Ріната Ахметова. Чи можна теоретично довести участь самого Ріната Ахметова в організації цієї схеми, фактично, як головного вигодонабувача? Бо схема завдала збитків споживачам електроенергії на 19 мільярдів гривень. Якщо справа дійде до суду, яким чином ці збитки будуть компенсовані – приватні компанії Ахметова і Порошенка компенсують людям за переплату комуналки?

Якщо говорити з точки зору виключно кримінально-процесуального законодавства, то компетентним органом, який допустив порушення у своїй роботі, що призвели до цих наслідків, це є саме дії Національної комісії (НКРЕКП – 24 канал). Тому що якби не було такого рішення, не було б такого тарифу і таких збитків, які встановлені експертизою. Питання відшкодування збитків багато в чому залежатиме від фінальної кількості фігурантів у цій справі. Тому що, знову ж таки, специфіка цих справ... Можу сказати з досвіду 5 років в НАБУ, немає жодної схеми, яка перевищує 1 мільярд гривень, де б вона закінчилась виключно в Україні.

Тут ми залежимо від того, коли отримаємо відповіді з-за кордону. Якщо, наприклад, взяти справу щодо "СхідГЗК", там також було 8 країн світу, понад 50 міжнародних доручень, теж тривало розслідування. Але ми це все зібрали, на оцінку направили в суд. Так само буде й тут. У нас все залежить від того, що ми отримаємо з-за кордону.



Корупційна схема в ДП "СхідГЗК" / Інфографіка Національне антикорупційне бюро

Фактично, Вовк, якщо говорити простою мовою, – організатор схеми. Замовник, я так розумію, Рінат Ахметов. Чи передбачена в таких випадках якась відповідальність для того, кого можна назвати замовником?

Згідно з тією підозрою, яка оголошена на сьогодні, конструкція підозри полягає в тому, що службові особи НКРЕКП скоїли низку протиправних дій, в результаті цього були завдані збитки в сумі 19 мільярдів. Така конструкція підозри зараз. Крім цього, представникам "ДТЕКа" інкримінується пособництво у цих діях членів комісії.

Зверніть увагу На експертів здійснюється безпрецедентний тиск, – Ситник про розслідування справи "Приватбанку"

Це те, що було встановлено на момент оголошення підозр. І тому саме така конструкція підозр була погоджена Антикорупційною прокуратурою. Але я не можу зараз сказати, чи така конструкція залишиться на фінальній стадії справи. Тому що після цього ми зібрали ще матеріали, і очікуємо їх ще з-за кордону.

Про справу "рюкзаків Авакова"

Ще одна показова справа НАБУ – це так звані "рюкзаки Авакова". Точніше, якби Бюро змогло довести, що син міністра внутрішніх справ заробляв гроші, продаючи відомству батька рюкзаки, ще й неякісні, це могло бути дійсно показовим розслідуванням НАБУ. Але ця справа стала чомусь показовою в іншому сенсі – неспроможності НАБУ довести розслідування, в якому фігурує син міністра внутрішніх справ, до справедливого суду. Справу не через вас, я так розумію, через Антикорупційну прокуратуру "злили". Це я так розумію. Можете ви пояснити, хто чи що завадив вам довести цю справу до суду?

Насправді, я нагадаю трохи, це вже було достатньо давно, що Антикорупційне бюро цю справу закінчило. Хотів би сказати з приводу вимог законодавства. Коли розслідування справи закінчується не детективом, а прокурором. Коли прокурор вважає, що зібраних доказів достатньо для складання обвинувального акту і скерування його до суду – тоді прокурор або особисто, або дає доручення детективу і матеріали кримінального провадження відкриваються стороні захисту. Таке рішення прокурором було прийняте.

Довідка. У 2015 році МВС закупило 5 тисяч наплічників для Національної гвардії. Їхня вартість була завищеною, а якість не відповідала стандартам. У результаті держава зазнала збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Тому слідство було закінчено. І, в принципі, детективи зробили свою роботу. Вони навіть склали обвинувальний акт у цій справі. Тому що фактично залишилося ознайомити сторону захисту з матеріалами провадження, і на цьому все розслідування було б закінчено, а справу скерували б до суду. Потім різко змінюється думка того ж прокурора. Тобто той прокурор, який вважав, що зібраних доказів достатньо для скерування до суду, далі прийняв рішення про закриття справи по двох з трьох фігурантів.

Тобто, якщо називати речі своїми іменами, Назар Холодницький, про якого тоді всі казали, що на нього тиснуть, справи продають всім, у кого тільки є гроші, що це він винен у тому, що справа не дійшла до суду. Правильно?

Рішення, які я тільки що описував, підписані не ним, а іншим прокурором. Ще раз хочу наголосити, що дивна деталь: прокурор, начальник відділу антикорупційної прокуратури спочатку приймає рішення про те, що він вважає зібрані докази достатніми для суду, через 2 тижні, якщо не помиляюся, рішення змінюється, він вважає, що їх уже недостатньо і закриває справу. Це все, що я знаю по цій справі.

Це говорить про те, що рішення приймалося не на рівні Холодницького, а нижче?

У мене немає даних говорити про те, що насправді відбулося. Я собі ніколи не дозволяв говорити дані, на які в мене немає доказів. Тому виходжу з того фактажу, який я бачив, знаю і який ми довели. Детективи довели справу, на їхню думку, до логічного завершення. Прокурор дав їм доручення на відкриття матеріалів. Детективи склали обвинувальний акт, прокурор її закрив. Які мотиви у прокурора – до нього в голову не залізеш. Але факт залишається фактом, розслідування було закінчене і прокурор визнав, що зібраних доказів достатньо для скерування справи до суду.



Корупційна схема так званих "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Про співпрацю НАБУ та САП

За попередньої влади, я так розумію, Антикорупційна прокуратура була дуже важливим фактором, який заважав працювати вам. Щось змінилось зараз на краще у вашій співпраці з САП?

Насправді були різні історії, описані в ЗМІ. Це називали конфліктом, війною і таке інше. Потрібно розуміти, що Антикорупційне бюро без прокуратури не може працювати. Ми не можемо справу направити до суду, ми навіть не можемо оголосити підозру, якщо прокурор її не погодить. Теоретично всі органи мають працювати як одне ціле. Те, що там були якісь рішення, які ми не розуміли, це також було.

Якщо я не помиляюся, у травні 2019 року в нас була така публічна зустріч з президентом. Після того, дійсно, динаміка роботи була позитивною, тому що ми за другу половину 2019 року оголосили більше підозр, і направили більше справ до суду, ніж за весь 2018 рік. Кожні 3 дні ми оголошували якісь підозри.



Зустріч президента з керівниками НАБУ та САП / Фото пресслужба Офісу Президента

Тому, якщо ми говоримо про динаміку роботи, то і зараз ми обговорюємо свіжі справи і свіжий прогрес у тих справах, які перебувають у нас в провадженні. Важлива деталь, що є Антикорупційний суд, який зараз працює і почав виносити історичні рішення, на мою думку.

Це говорить про те, що цей створений трикутник антикорупційний, ми розуміємо, що в нього ще входять НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції, – 24 канал) і АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів – 24 канал), але якщо мова йде про кримінальне переслідування, то це трикутник: НАБУ, САП і Антикорупційний суд. То зараз є всі підстави говорити про те, що ми десь напередодні завершення великої справи.