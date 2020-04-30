На експертів здійснюється безпрецедентний тиск, – Ситник про розслідування справи "Приватбанку"

У розслідуванні справи "Приватбанку" є суттєвий прогрес, який, передусім, виражався у тому, що на той час генпрокурор Руслан Рябошапка ці справи передав в НАБУ. В Бюро була частина справи, а частина – розслідувалася Офісом генпрокурора. Тоді було ухвалено рішення про передачу всіх справ до НАБУ. В подальшому антикорупційне бюро рухається до того, щоб почати оголошувати певні підозри.

Таку думку в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі висловив директор НАБУ Артем Ситник.

Читайте також На Україну чекають проблеми: МВФ попередив ОПУ щодо змін закону про НАБУ та звільнення Ситника

Він відзначив, що під час розслідування виникають певні труднощі та перепони, тому що в цій ситуації НАБУ залежить не тільки від себе.

Є необхідність в проведенні експертних досліджень, а на експертів здійснюється безпрецедентний тиск. Це типова ситуація для такої категорії справ. Знову ж таки, це не є причиною, щоб зупиняти ці розслідування. Ми рухаємося вперед,

– наголосив Артем Ситник.

Він додав, що не хоче розкривати плани на найближче майбутнє, але розуміє що у цих справах – і насамперед що стосується розслідування "Приватбанку" – від НАБУ чекають відповіді не тільки українці, а й міжнародні партнери.

Що відомо про справу "Приватбанку"?

Уряд за пропозицією НБУ та акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію банку через його неплатоспроможність. Це трапилось 18 грудня 2016 року.



Тоді держава отримала 100% у його капіталі, а "Приватбанк" був докапіталізований на суму 116,8 мільярда гривень. У червні 2017 року уряд вирішив внести у капітал банку ще 38,5 мільярда гривень на підставі аналізу НБУ і незалежного аудитора.



Активна підготовка до розгляду справи у Лондоні за позовом "Приватбанку" наразі триває. "Приватбанк" звинувачує колишніх власників у шахрайстві та привласненні майже 2 мільярдів доларів. Вже у 2021 році у Лондоні почнеться повноцінний розгляд справи.

За словами Артема Ситника, успіх цієї справи залежить саме від закритості інформації по ній. Адже зрозуміло, що кожен фігурант намагається здобути по ній максимум інформації, які є в органах досудового розслідування і які в них плани.

Втім зазначив, що наразі є проблеми з проведенням експертних досліджень, зокрема, й в інших справах. "Та сама справа "рюкзаків", коли експертам підкидають наркотики, і потім починається щодо них розслідування і таке інше", – розповів директор НАБУ.



Справа так званих "рюкзаків Авакова" / Інфографіка 24 каналу

Артем Ситник пояснив, що кожна справа, яка стосується олігарха і мільярдних збитків держави, завжди пов'язана з величезним тиском на слідчих, експертів, прокурорів, керівників цих інституцій.

"Ми до цього тиску звикли, і ми не збираємося зупинятися через те, що хтось організовує проплачені мітинги і незадоволений тим, що ми такі розслідування проводимо. Тому ми цю мету розуміємо і намагаємося її якомога швидше організувати", – прокоментував директор НАБУ.