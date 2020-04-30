На экспертов осуществляется беспрецедентное давление, – Сытник о расследовании дела "Приватбанка

В расследовании дела "Приватбанка" есть существенный прогресс, который, прежде всего, выражался в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапка эти дела передал в НАБУ. В Бюро была часть дела, а часть – расследовалась Офисом генпрокурора. Тогда было принято решение о передаче всех дел до НАБУ. В дальнейшем антикоррупционное бюро движется к тому, чтобы начать объявлять определенные подозрения.

Такое мнение в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал директор НАБУ Артем Сытник.

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Он отметил, что во время расследования возникают определенные трудности и преграды, потому что в этой ситуации НАБУ зависит не только от себя.

Есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед,

– отметил Артем Сытник.

Он добавил, что не хочет раскрывать планы на ближайшее будущее, но понимает что в этих делах – и прежде всего что касается расследования "Приватбанка" – от НАБУ ждут ответа не только украинцы, но и международные партнеры.

Что известно о деле "Приватбанка"?Правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации банка из-за его неплатежеспособности. Это случилось 18 декабря 2016 года.



Тогда государство получило 100% в его капитале, а "Приватбанк" был докапитализирован на сумму 116,8 миллиарда гривен. В июне 2017 года правительство решило внести в капитал банка еще 38,5 миллиарда гривен на основании анализа НБУ и независимого аудитора.



Активная подготовка к рассмотрению дела в Лондоне по иску "Приватбанка" пока продолжается. "Приватбанк" обвиняет бывших владельцев в мошенничестве и присвоении почти 2 миллиардов долларов. Уже в 2021 году в Лондоне начнется полноценное рассмотрение дела.

По словам Артема Сытника, успех этого дела зависит именно от закрытости информации по нему. Ведь понятно, что каждый фигурант пытается получить по нему максимум информации, которая есть в органах досудебного расследования, и какие у них планы.

Впрочем отметил, что сейчас есть проблемы с проведением экспертных исследований, в частности, и в других делах. "То же дело "рюкзаков", когда экспертам подбрасывают наркотики, и потом начинается в отношении них расследование и так далее", - рассказал директор НАБУ.



Дело так называемых "рюкзаков Авакова" / Инфографика 24 канала

Артем Сытник пояснил, что каждое дело, которое касается олигарха и миллиардных убытков государства, всегда связано с огромным давлением на следователей, экспертов, прокуроров, руководителей этих институтов.

"Мы к этому привыкли к давлению, и мы не собираемся останавливаться из-за того, что кто-то организовывает проплаченные митинги и недоволен тем, что мы расследование проводим. Поэтому мы эту цель понимаем и стараемся ее как можно скорее организовать", - прокомментировал директор НАБУ.