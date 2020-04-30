Розкрадання в Укроборонпромі: фігурантам посилили підозру щодо несплати 50 мільйонів податків

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасників злочинної схеми щодо постачання комплектуючих до військової техніки. Зловмисники ухилилися від сплати податків на майже 50 мільйонів гривень

Мовиться про 4 осіб, серед яких – два фактичні керівники компанії "Оптимумспецдеталь", колишній директор цього товариства та бухгалтер. Загалом вони не сплатили податки на суму 49,342 мільйона гривень у продовж 2015 – 2018 років, передає пресслужба САП.

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Із цих понад 49 мільйонів:

25,77 мільйона гривень – податок на додану вартість,

23,57 мільйона гривень – податок на прибуток, які зловмисники "відмили".

За даними НАБУ, зловмисники фактично керували та забезпечували роботу "Оптимумспецдеталь". Крім того, їх звинувачують у легалізації коштів в особливо великих розмірах. Мовиться про ті гроші, які їм вдалося отримати, не сплативши податки.

Таким чином, зловмисникам загрожує максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Зокрема, правоохоронці намагаються встановити інших осіб, яких залучали до цієї схеми.

Деталі розслідування

Досудове розслідування встановило, що в 2015 році двоє зловмисників із керівництва "Оптимумспецдеталі" розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Укроборонпрому. Під час таких операцій вони ухилялися від сплати податків.

Згодом до схеми за грошову винагороду вони залучили одного чоловіка. Його одночасно призначили на посади як директора компанії, так і бухгалтера. Хоча жодних спеціальних знань у нього не було. Насправді ж бухгалтерською діяльністю на "Оптимумспецдеталі" займалася інша людина – бухгалтерка одного з підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств Укроборонпрому. Проте ці товари не мали легального джерела походження – ні реально, ні документально не були придбаними компанією "Оптимумспецдеталь".

Аби це приховати, учасники схеми створили фіктивні підприємства. Ті, зі свого боку, маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів.

Крім того, у податковому обліку безтоварних операцій наводили такі дані, що зрештою формувався податковий кредит і підвищувалася собівартість товарів. Хоча зловмисники отримали ці товари фактично безкоштовно.

Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводили в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачували. Завдяки злочинним схемам їм вдалося заробити щонайменше 165 мільйонів гривень.

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Цікаві факти

Цю справу почала розслідувати Військова прокуратура ще навесні 2016 року. Але впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії майже не здійснювалися. Поштовхом до зрушення стали події березня 2019 року, коли "Оптимумспецдеталь" опинилась в центрі корупційного скандалу навколо закупівель Укроборонпрому.

Зрештою 5 березня 2019 року двом із фактичних керівників "Оптимумспецдеталь" Військова прокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків у 26,6 мільйона гривень. Один із підозрюваних зголосився цю суму сплатити до бюджету, про що публічно повідомив тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Але за деякий час Шевченківський районний суд Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. Як мовиться в ухвалі, не було наведено належних допустимих доказів про сплату 26,6 мільйона гривень.

У підсумку 2 вересня 2019 року суд повернув прокурору клопотання, що означало: розслідування у кримінальному провадженні мало бути відновлено.

У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за НАБУ. Річ у тім, що події, які фігурували в межах цього провадження, перетиналися з іншими, які вже розслідували детективи НАБУ щодо Укроборонпрому.

В подальшому детективи бюро зібрали докази не лише того , що насправді сума податків, несплачених компанією, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою. Також правоохоронцям вдалося довести, що "відмиті" гроші зловмисники легалізували низкою незаконних фінансових операцій.

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Масштабні розкрадання Укроборонпромі: коротко

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з’ясували, щ о Ігор Гладковський , син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою організували фірми-прокладки.



, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з і організували фірми-прокладки. Через ці фірми вони поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин.



або Відбувалося це за завищеними в 2 – 4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,

– екс-керівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.