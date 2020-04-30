Хищение в Укроборонпроме: фигурантам усилили подозрение о неуплате 50 миллионов налога

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении участникам преступной схемы в поставке комплектующих к военной технике. Злоумышленники уклонились от уплаты налогов почти на 50 миллионов гривен

Говорится о 4 человек, среди которых – два фактические руководители компании "Оптимумспецдеталь", бывший директор этого общества и бухгалтер. В целом они не уплатили налоги на сумму 49,342 миллиона гривен в течение 20015 – 2018 годы, передает пресс-служба САП.

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Из этих более 49 миллионов:

25,77 миллиона гривен – налог на добавленную стоимость,

23,57 миллиона гривен – налог на прибыль, которые злоумышленники "отмыли".

По данным НАБУ, злоумышленники фактически руководили и обеспечивали работу "Оптимумспецдеталь". Кроме того, их обвиняют в легализации средств в особо крупных размерах. Говорится о тех деньгах, которые им удалось получить, не уплатив налоги.

Таким образом, злоумышленникам грозит максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается. В частности, правоохранители пытаются установить других лиц, которых привлекали к этой схеме.

Детали расследования

Досудебное расследование установило, что в 2015 году двое злоумышленников из руководства "Оптимумспецдеталі" разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники государственных предприятий Укроборонпрома. Во время таких операций они уклонялись от уплаты налогов.

Впоследствии к схемы за денежное вознаграждение они привлекли одного мужчину. Его одновременно назначили на должности как директора компании, так и бухгалтера. Хотя никаких специальных знаний у него не было. На самом же деле бухгалтерской деятельностью на "Оптимумспецдеталі" занималась другой человек – бухгалтер одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

Согласно согласованной схеме, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров к предприятиям Укроборонпрома. Однако эти товары не имели легального источника происхождения – ни реально, ни документально не были приобретенными компанией "Оптимумспецдеталь".

Чтобы это скрыть, участники схемы создали фиктивные предприятия. Те, со своей стороны, маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальное законный источник происхождения этих товаров.

Кроме того, в налоговом учете бестоварных операций приводили такие данные, что в конечном итоге формировался налоговый кредит и повышалась себестоимость товаров. Хотя злоумышленники получили эти товары фактически бесплатно.

Полученные с операций безналичные средства в дальнейшем обналичивали, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платили. Благодаря преступным схемам им удалось заработать минимум 165 миллионов гривен.

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Интересные факты

Это дело начала расследовать Военная прокуратура еще весной 2016 года. Но в течение следующих трех лет следственные и процессуальные действия почти не осуществлялись. Толчком к сдвигу стали события марта 2019 года, когда "Оптимумспецдеталь"оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок Укроборонпрома.

В итоге 5 марта 2019 года двум из фактических руководителей "Оптимумспецдеталь" Военная прокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов в 26,6 миллиона гривен. Один из подозреваемых согласился эту сумму уплатить в бюджет, о чем публично сообщил тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко.

Но через некоторое время Шевченковский районный суд Киева отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности и закрытия уголовного производства. Как говорится в постановлении, не было представлено надлежащих допустимых доказательств об уплате 26,6 миллиона гривен.

В итоге 2 сентября 2019 года суд вернул прокурору ходатайство, что означало: расследование в уголовном производстве должно быть восстановлено.

В ноябре 2019 года подследственность по этому делу постановлением Генерального прокурора определено за НАБУ. Дело в том, что события, которые фигурировали в рамках этого производства, пересекались с другими, которые уже расследовали детективы НАБУ по Укроборонпрому.

В дальнейшем детективы бюро собрали доказательства не только того, что на самом деле сумма налогов, неуплаченных компанией, является больше ранее инкриминируемых военной прокуратурой. Также правоохранителям удалось доказать, что "отмытые" деньги злоумышленники легализовали рядом незаконных финансовых операций.

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Масштабные хищения в Укроборонпроме: коротко

В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский , сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом организовали фирмы-прокладки.



, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с организовали фирмы-прокладки. Через эти фирмы они поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей.



или Происходило это по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет менее 250 миллионов гривен.

В общем к этой схеме причастны такие люди:

– собственно сам Олег Гладковский, в то же время он является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,

– экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и на то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.