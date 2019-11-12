Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома

Павел Букин – бывший гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" и дочернего предприятия "Укрспецэкспорт". На сегодня Букин – фигурант расследования о коррупции в оборонной отрасли Украины.

Биография Павла Букина

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Букин родился в 1976 году, однако не известно, где именно, чем он жил и где учился. Он женат на Наталье Демиденко (в девичестве). В 2011 году у пары родился сын.

Свою карьеру Букин начинал в компании "Киевмедпрепарат", подконтрольной Константину Жеваго. Через некоторое время Букин получил часть акций этого предприятия.

Затем Букин работал в консульстве Украины в Турции, расположенном в Анкаре.

В 2012 году Букин стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома". На этой должности он проработал всего год.

В 2016 году Букин возглавил "Укрспецэкспорт", а через 2 года стал гендиректором "Укроборонпрома".

Скандал из-за назначения главой "Укроборонпрома"

Назначение Букина на пост главы "Укроборонпрома" оказалось достаточно резонансным. Он попал в скандал из-за непрозрачности конкурса на упомянутую должность.

Так, 12 февраля с должности главы "Укроборонпрома" уволили Романа Романова. А уже на следующий день пресс-служба компании сообщила, что завершается отбор кандидатов на вакантное место. На этом фоне становится очевидным, что кандидатура Букина уже давно была фактически утверждена, а прозрачный конкурс не проходил даже фиктивно.

20 февраля тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман представил президенту Петру Порошенко кандидатуру Букина. На следующий день Порошенко подписал документы о назначении Букина на пост главы "Укроборонпрома".

Интересно, что никому не известный Букин еще до назначения на столь ответственный пост успел засветиться в одном скандале.



Порошенко назначает Букина гендиректором "Укроборонпрома" / Фото пресс-службы "Укроборонпрома"

Скандал вокруг декларации

В 2017 году, отчитываясь о своих доходах, Букин практически ежемесячно вносил поправки в электронную декларацию:

в мае Букин написал, что его месячный оклад составляет 113 тысяч 998 гривен.

Через месяц эта сумма снизилась до 194 тысяч 625 гривен.

А через месяц эта цифра выросла до 786 тысяч 284 гривен.

В начале августа Букин указал размер своего оклада в 199 тысяч 785 гривен.

Кроме того, во всех декларациях Букина была указана его жена Наталья и 2 ее квартиры на Новопечерских Липках.

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Коррупционный скандал в оборонной отрасли

4 марта журналисты Bihus.info опубликовали одну из частей резонансного расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Они рассказали, как Букин и другие участники схем освоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам.

Поставки деталей происходили контрабандой из России через фирмы-прокладки и продавались в "Укроборонпром" по завышенным ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

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За поставки частей к самолетам АН отвечало предприятие "Укрспецэкспорт", которым в то время руководил именно Букин. Официально приобрести военные детали в России "Укрспецэкспорт" не мог, ведь с 2014 года любое сотрудничество в этой сфере с РФ было прекращено.

Тогда Букин обратился к посредникам – бывшему работнику "Укроборонпрома" Виталию Жукову и сыну экс- первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке, дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. В то же время Букин очень не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.



Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

По данным журналистов, летом 2016 года Букин направил Жукову перечень нужных деталей высотометров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим взялись за дело.

После резонансного расследования журналистов за дело взялись антикоррупционные органы. Они провели обыски у Букина и других фигурантов скандала. Букин также был уволен с должности главы "Укроборонпрома". Декларация – Букин Павел Юрьевич В декларации за 2019 год Букин указал, что: