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      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома

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      Павел Букин - биография, семья, право, компромат и Укроборонпром
      Кто такой Павел Букин / germany.undelete.news

      Павел Букин – бывший гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" и дочернего предприятия "Укрспецэкспорт". На сегодня Букин – фигурант расследования о коррупции в оборонной отрасли Украины.

      Биография Павла Букина

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      Букин родился в 1976 году, однако не известно, где именно, чем он жил и где учился. Он женат на Наталье Демиденко (в девичестве). В 2011 году у пары родился сын.

      Свою карьеру Букин начинал в компании "Киевмедпрепарат", подконтрольной Константину Жеваго. Через некоторое время Букин получил часть акций этого предприятия.

      Затем Букин работал в консульстве Украины в Турции, расположенном в Анкаре.

      В 2012 году Букин стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома". На этой должности он проработал всего год.

      В 2016 году Букин возглавил "Укрспецэкспорт", а через 2 года стал гендиректором "Укроборонпрома".

      Скандал из-за назначения главой "Укроборонпрома"

      Назначение Букина на пост главы "Укроборонпрома" оказалось достаточно резонансным. Он попал в скандал из-за непрозрачности конкурса на упомянутую должность.

      Так, 12 февраля с должности главы "Укроборонпрома" уволили Романа Романова. А уже на следующий день пресс-служба компании сообщила, что завершается отбор кандидатов на вакантное место. На этом фоне становится очевидным, что кандидатура Букина уже давно была фактически утверждена, а прозрачный конкурс не проходил даже фиктивно.

      20 февраля тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман представил президенту Петру Порошенко кандидатуру Букина. На следующий день Порошенко подписал документы о назначении Букина на пост главы "Укроборонпрома".

      Интересно, что никому не известный Букин еще до назначения на столь ответственный пост успел засветиться в одном скандале.

      Букін Порошенко Укроборонпром
      Порошенко назначает Букина гендиректором "Укроборонпрома" / Фото пресс-службы "Укроборонпрома"

      Скандал вокруг декларации

      В 2017 году, отчитываясь о своих доходах, Букин практически ежемесячно вносил поправки в электронную декларацию:

      • в мае Букин написал, что его месячный оклад составляет 113 тысяч 998 гривен.
      • Через месяц эта сумма снизилась до 194 тысяч 625 гривен.
      • А через месяц эта цифра выросла до 786 тысяч 284 гривен.
      • В начале августа Букин указал размер своего оклада в 199 тысяч 785 гривен.
      • Кроме того, во всех декларациях Букина была указана его жена Наталья и 2 ее квартиры на Новопечерских Липках.

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      Коррупционный скандал в оборонной отрасли

      4 марта журналисты Bihus.info опубликовали одну из частей резонансного расследования о коррупционных схемах в "Укроборонпроме". Они рассказали, как Букин и другие участники схем освоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам.

      Поставки деталей происходили контрабандой из России через фирмы-прокладки и продавались в "Укроборонпром" по завышенным ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

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      За поставки частей к самолетам АН отвечало предприятие "Укрспецэкспорт", которым в то время руководил именно Букин. Официально приобрести военные детали в России "Укрспецэкспорт" не мог, ведь с 2014 года любое сотрудничество в этой сфере с РФ было прекращено.

      Тогда Букин обратился к посредникам – бывшему работнику "Укроборонпрома" Виталию Жукову и сыну экс- первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

      С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке, дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. В то же время Букин очень не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.

      Букін Укроборонпром корупція жуков розслідування
      Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

      По данным журналистов, летом 2016 года Букин направил Жукову перечень нужных деталей высотометров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим взялись за дело.
      После резонансного расследования журналистов за дело взялись антикоррупционные органы. Они провели обыски у Букина и других фигурантов скандала. Букин также был уволен с должности главы "Укроборонпрома".

      Декларация – Букин Павел Юрьевич

      В декларации за 2019 год Букин указал, что:

      • является совладельцем квартиры в Киеве площадью в 71,4 квадратных метра;
      • арендует столичную квартиру в 93,3 квадратных метра;
      • пользуется автомобилем (но не является собственником) Nissan X-Trail 2016 выпуска;
      • владеет двумя дорогими часами;
      • годовая зарплата еще в должности главы "Укроборонпрома" – 831 тысяча 400 гривен;
      • наличными он хранит 175 тысяч 800 долларов и 4 миллиона 400 тысяч гривен;
      • на банковских счетах хранит 709 тысяч 372 гривны;
      • Букин также является владельцем акций ОАО "Киевмедпрепарат".
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Коррупция Павел Букин Коррупционные схемы в Укроборонпроме е-декларирование Укроборонпром
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