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      Букину объявили подозрение, но не по делу Укроборонпрома

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      Павлу Букину объявили подозрение - не через коррупцию в оборонке Украины
      Павлу Букину объявили подозрение / znaj.ua

      Детективы НАБУ сообщили бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в электронную декларацию.

      Следствие выяснило, что Букин не задекларировал в 2016 году:

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      • доходы,
      • 2 квартиры стоимостью более 3 миллионов гривен,
      • автомобиль Range Rove стоимостью 10 миллионов гривен, который является собственностью гражданской жены Букина.

      Расследование этих фактов детективы проводят с августа 2019 года, сообщили в НАБУ.

       

      Интересно, что Букин еще в 2017 году был фигурантом журналистских расследований, когда стал известен размер его зарплаты, которая увеличилась на 44% и составила 579 тысяч гривен.

      Как Букин может быть причастен к коррупции в Укроборонпроме?

      4 марта журналисты Bihus.info опубликовали часть резонансного расследования о коррупционных схемах в Укроборонпроме. Они рассказали, как Букин и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в Укроборонпром по завышенным ценам.

      За снабжение частей к самолетам АН отвечало предприятие "Укрспецэкспорт", которым в то время руководил именно Букин. Официально приобрести военные детали в России Укрспецэкспорт не мог, ведь с 2014 года любое сотрудничество с РФ было прекращено.

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      Тогда Букин обратился к посредникам – бывшему работнику Укроборонпрома Виталию Жукову и сыну экспертного заместителя секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

      Букін Жуков Укроборонпром
      Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

      С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. Одновременно Букин ужасно не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.

      По данным журналистов, летом 2016 года Букин направил Жукову перечень нужных деталей выстомеров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим взялись за дело.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования Коррупция е-декларирование Укроборонпром Павел Букин НАБУ
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