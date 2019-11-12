Букину объявили подозрение, но не по делу Укроборонпрома

Детективы НАБУ сообщили бывшему гендиректору Укроборонпрома Павлу Букину о подозрении внесения недостоверных сведений в электронную декларацию.

Следствие выяснило, что Букин не задекларировал в 2016 году:

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доходы,

2 квартиры стоимостью более 3 миллионов гривен,

автомобиль Range Rove стоимостью 10 миллионов гривен, который является собственностью гражданской жены Букина.

Расследование этих фактов детективы проводят с августа 2019 года, сообщили в НАБУ.

Интересно, что Букин еще в 2017 году был фигурантом журналистских расследований, когда стал известен размер его зарплаты, которая увеличилась на 44% и составила 579 тысяч гривен.

Как Букин может быть причастен к коррупции в Укроборонпроме?

4 марта журналисты Bihus.info опубликовали часть резонансного расследования о коррупционных схемах в Укроборонпроме. Они рассказали, как Букин и другие участники схем освоили немалую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в Укроборонпром по завышенным ценам.

За снабжение частей к самолетам АН отвечало предприятие "Укрспецэкспорт", которым в то время руководил именно Букин. Официально приобрести военные детали в России Укрспецэкспорт не мог, ведь с 2014 года любое сотрудничество с РФ было прекращено.

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Тогда Букин обратился к посредникам – бывшему работнику Укроборонпрома Виталию Жукову и сыну экспертного заместителя секретаря СНБО Олегу Гладковскому.



Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. Одновременно Букин ужасно не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.

По данным журналистов, летом 2016 года Букин направил Жукову перечень нужных деталей выстомеров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим взялись за дело.