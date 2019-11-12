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      Букіну оголосили підозру, але не у справі Укроборонпрому

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      Павлу Букіну оголосили підозру - не через корупцію в оборонці України
      Павлу Букіну оголосили підозру / znaj.ua

      Детективи НАБУ повідомили колишньому гендиректору Укроборонпрому Павлові Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації.

      Слідство з’ясувало, що Букін не задекларував у 2016 році:

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      • доходи,
      • 2 квартири вартістю понад 3 мільйони гривень,
      • автомобіль Range Rove вартістю 10 мільйонів гривень, який є власністю цивільної дружини Букіна. 

      Розслідування цих фактів детективи проводять з серпня 2019 року, повідомили в НАБУ.

      Цікаво, що Букін ще у 2017 році став фігурантом журналістських розслідувань, коли став відомий розмір його зарплати, яка збільшилася на 44% і становила 579 тисяч гривень.

      Як Букін може бути причетним до корупції в Укроборонпромі?

      4 березня журналісти Bihus.info опублікували частину резонансного розслідування про корупційні схеми в Укроборонпрому. Вони розповіли, як Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в Укроборонпром за завищеними цінами.

      За постачання частин до літаків АН відповідало підприємство Укрспецекспорт, яким на той час керував саме Букін. Офіційно придбати військові деталі у Росії Укрспецекспорт не міг, адже з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена.

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      Тоді Букін звернувся до посередників – колишнього працівника Укроборонпрому Віталія Жукова та сина експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

      Букін Жуков Укроборонпром
      Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

      Із Жуковим родина Букіних, судячи з їхніх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водночас Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.

      За даними журналістів, влітку 2016 року Букін надіслав Жукову перелік потрібних деталей вистомірів і приблизні суми замовлення. Жуков із Гладковським-молодшим взялися за справу.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: НАБУ Павло Букін Новини України Укроборонпром Розслідування Корупція е-декларування
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