Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому

Павло Букін – колишній гендиректор державного концерну Укроборонпром та дочірнього підприємства Укрспецекспорт. На сьогодні Букін – фігурант розслідування про корупцію в оборонній галузі України.

Біографія Павла Букіна

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Букін народився в 1976 році, проте не відомо, де саме, чим він жив і де навчався. Він одружений з Наталією Демиденко (в дівоцтві). У 2011 році у пари народився син.

Свою кар'єру Букін починав у компанії Київмедпрепарат, підконтрольній Костянтину Жеваго. Через деякий час Букін отримав частину акцій цього підприємства.

Потім Букін працював у консульстві України в Туреччині, що розташоване в Анкарі.

У 2012 році Букін став заступником гендиректора Укроборонпрому. На цій посаді він пропрацював лише рік.

У 2016 році Букін очолив Укрспецекспорт, а через 2 роки став гендиректором Укроборонпрому.

Скандал через призначення головою Укроборонпрому

Призначення Букіна на посаду глави Укроборонпрому виявилося досить резонансним. Він потрапив у скандал через непрозорість конкурсу на згадану посаду.

Так, 12 лютого з посади голови Укроборонпрому звільнили Романа Романова. А вже наступного дня пресслужба компанії повідомила, що завершується відбір кандидатів на вакантне місце. На цьому тлі стає очевидним, що кандидатура Букіна вже давно була фактично затверджена, а прозорий конкурс не проходив навіть фіктивно.

20 лютого тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив президентові Петрові Порошенку кандидатуру Букіна. Наступного ж дня Порошенко підписав документи про призначення Букіна на посаду голови Укроборонпрому.

Цікаво, що нікому не відомий Букін ще до призначення на таку відповідальну посаду встиг засвітитися в одному скандалі.



Порошенко призначає Букіна гендиректором Укроборонпрому / Фото пресслужби Укроборонпрому

Скандал довкола декларації

У 2017 році, звітуючи про свої доходи, Букін практично щомісяця вносив поправки до своєї електронної декларації:

у травні Букін написав, що його місячний оклад становить 1 мільйон 13 тисяч 998 гривень.

Через місяць ця сума знизилася до 194 тисяч 625 гривень.

А ще через місяць ця цифра зросла до 786 тисяч 284 гривень.

На початку серпня Букін вказав розмір свого окладу в 1 мільйон 99 тисяч 785 гривень.

Крім того, не у всіх деклараціях Букіна була вказана його дружина Наталія і 2 її квартири на Новопечерських Липках.

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Корупційний скандал в оборонній галузі

4 березня журналісти Bihus.info опублікували одну з частин резонансного розслідування про корупційні схеми в Укроборонпромі. Вони розповіли, як Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків.

Поставки деталей відбувались контрабандою з Росії через фірми-прокладки і продавалися в Укроборонпром за завищеними цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

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За постачання частин до літаків АН відповідало підприємство Укрспецекспорт, яким на той час керував саме Букін. Офіційно придбати військові деталі у Росії Укрспецекспорт не міг, адже з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена.

Тоді Букін звернувся до посередників – колишнього працівника Укроборонпрому Віталія Жукова та сина експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Із Жуковим родина Букіних, судячи з їхніх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водночас Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.



Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

За даними журналістів, влітку 2016 року Букін надіслав Жукову перелік потрібних деталей і приблизні суми замовлення. Жуков із Гладковським-молодшим взялися за справу.

Після резонансного розслідування журналістів за справу взялися антикорупційні органи. Вони провели обшуки в Букіна та інших фігурантів скандалу. Букіна також було звільнено з посади голови Укроборонпрому.

Декларація – Букін Павло Юрійович

У декларації за 2019 рік Букін вказав, що: