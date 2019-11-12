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      Що відомо про Павла Букіна: біографія ексдиректора Укроборонпрому

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      Павло Букін – біографія, сім'я, декларація, компромат і Укроборонпром
      Хто такий Павло Букін / germany.undelete.news

      Павло Букін – колишній гендиректор державного концерну Укроборонпром та дочірнього підприємства Укрспецекспорт. На сьогодні Букін – фігурант розслідування про корупцію в оборонній галузі України.

      Біографія Павла Букіна

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      Букін народився в 1976 році, проте не відомо, де саме, чим він жив і де навчався. Він одружений з Наталією Демиденко (в дівоцтві). У 2011 році у пари народився син.

      Свою кар'єру Букін починав у компанії Київмедпрепарат, підконтрольній Костянтину Жеваго. Через деякий час Букін отримав частину акцій цього підприємства.

      Потім Букін працював у консульстві України в Туреччині, що розташоване в Анкарі.

      У 2012 році Букін став заступником гендиректора Укроборонпрому. На цій посаді він пропрацював лише рік.

      У 2016 році Букін очолив Укрспецекспорт, а через 2 роки став гендиректором Укроборонпрому.

      Скандал через призначення головою Укроборонпрому

      Призначення Букіна на посаду глави Укроборонпрому виявилося досить резонансним. Він потрапив у скандал через непрозорість конкурсу на згадану посаду.

      Так, 12 лютого з посади голови Укроборонпрому звільнили Романа Романова. А вже наступного дня пресслужба компанії повідомила, що завершується відбір кандидатів на вакантне місце. На цьому тлі стає очевидним, що кандидатура Букіна вже давно була фактично затверджена, а прозорий конкурс не проходив навіть фіктивно.

      20 лютого тодішній прем'єр-міністр Володимир Гройсман представив президентові Петрові Порошенку кандидатуру Букіна. Наступного ж дня Порошенко підписав документи про призначення Букіна на посаду голови Укроборонпрому.

      Цікаво, що нікому не відомий Букін ще до призначення на таку відповідальну посаду встиг засвітитися в одному скандалі.

      Букін Порошенко Укроборонпром
      Порошенко призначає Букіна гендиректором Укроборонпрому / Фото пресслужби Укроборонпрому

      Скандал довкола декларації

      У 2017 році, звітуючи про свої доходи, Букін практично щомісяця вносив поправки до своєї електронної декларації:

      • у травні Букін написав, що його місячний оклад становить 1 мільйон 13 тисяч 998 гривень.
      • Через місяць ця сума знизилася до 194 тисяч 625 гривень.
      • А ще через місяць ця цифра зросла до 786 тисяч 284 гривень.
      • На початку серпня Букін вказав розмір свого окладу в 1 мільйон 99 тисяч 785 гривень.
      • Крім того, не у всіх деклараціях Букіна була вказана його дружина Наталія і 2 її квартири на Новопечерських Липках.

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      Корупційний скандал в оборонній галузі

      4 березня журналісти Bihus.info опублікували одну з частин резонансного розслідування про корупційні схеми в Укроборонпромі. Вони розповіли, як Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків.

      Поставки деталей відбувались контрабандою з Росії через фірми-прокладки і продавалися в Укроборонпром за завищеними цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

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      За постачання частин до літаків АН відповідало підприємство Укрспецекспорт, яким на той час керував саме Букін. Офіційно придбати військові деталі у Росії Укрспецекспорт не міг, адже з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена.

      Тоді Букін звернувся до посередників – колишнього працівника Укроборонпрому Віталія Жукова та сина експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

      Із Жуковим родина Букіних, судячи з їхніх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водночас Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.

      Букін Укроборонпром корупція жуков розслідування
      Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

      За даними журналістів, влітку 2016 року Букін надіслав Жукову перелік потрібних деталей і приблизні суми замовлення. Жуков із Гладковським-молодшим взялися за справу.

      Після резонансного розслідування журналістів за справу взялися антикорупційні органи. Вони провели обшуки в Букіна та інших фігурантів скандалу. Букіна також було звільнено з посади голови Укроборонпрому.

      Декларація – Букін Павло Юрійович

      У декларації за 2019 рік Букін вказав, що:

      • є співвласником квартири у Києві площею в 71,4 квадратних метра;
      • орендує столичну квартиру на 93,3 квадратних метра;
      • користується автомобілем (проте не є власником) Nissan X-Trail 2016 року випуску;
      • має два коштовних годинника;
      • річна зарплата ще на посаді голови Укроборонпрому – 831 тисяча 400 гривень;
      • у готівці він зберігає 175 тисяч 800 доларів та 4 мільйони 400 тисяч гривень;
      • на банківських рахунках має 709 тисяч 372 гривні;
      • Букін також є власником акцій ПАТ "Київмедпрепарат".
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Корупція Розслідування Новини політики Павло Букін Укроборонпром е-декларування Корупційні схеми в Укроборонпромі
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