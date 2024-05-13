Олег Гладковский совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 миллиона гривен.
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В чем обвиняют Гладковского
В ходе досудебного расследования следователи установили, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы.
По словам следственного судьи, Гладковський планировал получить неправомерную выгоду структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно – ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".
Олег Гладковский во время полномасштабной войны неоднократно выезжал за границу. С марта 2022 года он перестал появляться на судебных заседаниях.
Детали дела
- В октябре 2019 году Олегу Гладковскому сообщили о подозрении. В апреле 2020 года ему инкриминировали служебное злоупотребление, которое повлекло тяжкие последствия.
- В мае 2020 года Гладковскому изменили сумму инкриминируемого ущерба государства почти на 7 миллионов гривен. Это означает, что в ходе следствия установили, что возможные убытки государству, нанесенные его деятельностью, могут быть больше, чем считали сначала.
- 2 июля 2021 года досудебное расследование по делу завершили. САП направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт для рассмотрения по существу.
- 16 апреля 2024 года коллегия судей ВАКС объявила в розыск бывшего Первого заместителя секретаря СНБО.