Олег Гладковский совместно с бывшим заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в нанесении ущерба государству на общую сумму 17,44 миллиона гривен.

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В чем обвиняют Гладковского

В ходе досудебного расследования следователи установили, что экс-чиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы.

По словам следственного судьи, Гладковський планировал получить неправомерную выгоду структурой, в которой он и его близкие лица имеют долю собственности, а именно – ПАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Олег Гладковский во время полномасштабной войны неоднократно выезжал за границу. С марта 2022 года он перестал появляться на судебных заседаниях.

Детали дела