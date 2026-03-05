Как из сказки: как выглядит необычный дом художницы в Сиэтле

Дом со сказочной архитектурой в Сиэтле продали всего через несколько дней после появления объявления. Спрос оказался настолько высоким, что покупатель согласился заплатить значительно больше начальной цены.

Где расположен дом?

Необычный дом расположен в районе Вест-Сиэтл на тихой зеленой улице среди деревьев, поэтому эта часть района выглядит уединенной от городского шума, пишет Realtor.com.

Сначала дом выставили на продажу в феврале за 745 тысяч долларов. Менее чем за неделю его продали за 876 тысяч долларов. Интересно, что предыдущая продажа этой недвижимости состоялась в 1997 году. Тогда дом приобрели за 147 тысяч долларов.

По словам агента по недвижимости Ким Дэвис, интерес к объекту был очень высоким с самого начала. Она рассказала, что двухчасовой день открытых дверей собрал рекордное количество посетителей, после чего продавцы получили несколько предложений от покупателей.

Как выглядит дом?

Дом возвели еще в 1927 году. Архитектура здания напоминает сказочный английский коттедж. Дом имеет крутую крышу, высокий дымоход и характерные арочные дверные проемы. Внутри сохранились оригинальные элементы, в частности деревянные детали, арки, высокие потолки и полы из натурального дерева.

Интерьер дома в Сиэтле / Фото Realtor.com

В доме есть гостиная с дровяным камином, столовая с желтыми стенами и бирюзовым потолком, а также яркая кухня с зелеными шкафами. Отдельный кабинет оформлен в розово-красных оттенках и имеет большие окна, через которые внутрь попадает много естественного света.

Особенностью дома является и небольшой сад. Владельцы называли его "тайным", ведь двор скрыт среди густой зелени.

Двор домика / Фото Realtor.com

Кто создал яркий дизайн дома?

Почти три десятилетия дом принадлежал художнице. Именно она постепенно превратила интерьер в своеобразный холст для творчества.

За это время в комнатах появились контрастные цвета, яркие стены и декоративные детали. Такой подход сделал дом узнаваемым и добавил ему индивидуальности. Несмотря на многочисленные изменения в оформлении, исторические архитектурные элементы дома остались сохраненными.

