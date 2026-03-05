Де розташований будинок?

Незвичайна оселя розташована у районі Вест-Сіетл на тихій зеленій вулиці серед дерев, тому ця частина району виглядає відокремленою від міського шуму, пише Realtor.com.

Спочатку будинок виставили на продаж у лютому за 745 тисяч доларів. Менш ніж за тиждень його продали за 876 тисяч доларів. Цікаво, що попередній продаж цієї нерухомості відбувся у 1997 році. Тоді будинок придбали за 147 тисяч доларів.

За словами агентки з нерухомості Кім Девіс, інтерес до об'єкта був дуже високим від самого початку. Вона розповіла, що двогодинний день відкритих дверей зібрав рекордну кількість відвідувачів, після чого продавці отримали кілька пропозицій від покупців.

Як виглядає будинок?

Будинок звели ще у 1927 році. Архітектура будівлі нагадує казковий англійський котедж. Будинок має крутий дах, високий димар і характерні аркові дверні прорізи. Усередині збереглися оригінальні елементи, зокрема дерев'яні деталі, арки, високі стелі та підлоги з натурального дерева.

Інтер'єр будинку в Сіетлі / Фото Realtor.com

У будинку є вітальня з дров'яним каміном, їдальня з жовтими стінами та бірюзовою стелею, а також яскрава кухня із зеленими шафами. Окремий кабінет оформлений у рожево-червоних відтінках і має великі вікна, через які всередину потрапляє багато природного світла.

Особливістю будинку є невеликий сад. Власники називали його "таємним", адже подвір'я приховане серед густої зелені.

Подвір'я будиночку / Фото Realtor.com

Хто створив яскравий дизайн будинку?

Майже три десятиліття будинок належав художниці. Саме вона поступово перетворила інтер'єр на своєрідне полотно для творчості.

За цей час у кімнатах з'явилися контрастні кольори, яскраві стіни та декоративні деталі. Такий підхід зробив оселю впізнаваною та додав їй індивідуальності. Попри численні зміни в оформленні, історичні архітектурні елементи будинку залишилися збереженими.

