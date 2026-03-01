Де розташований та скільки коштує?

Маєток розташований у місті Лейк-Буена-Віста, штат Флорида. Це приватний район із окремими віллами, контрольованим в'їздом і власною інфраструктурою, пише Realtor.com.

Територія входить до меж Walt Disney World, тож житло фактично розташоване всередині парку. Резиденцію продають за 10,45 мільйона доларів, а її загальна площа – понад 580 квадратних метрів, зазначається на сайті Get Orlando Real Estate.

У Golden Oak вартість інших будинків може перевищувати 20 мільйонів доларів залежно від площі та розміщення. Формат цієї оселі – майже повністю одноповерховий, що рідко трапляється в цьому районі.

Як виглядає будинок?

Фасад світлий, зі скатним черепичним дахом і великими прямокутними вікнами. До входу веде вимощена доріжка, поруч – озеленена ділянка. Планування відкрите: кухня, їдальня та вітальня об'єднані в один простір. У вітальні встановлені широкі розсувні скляні двері, які виходять у внутрішній двір.

Маєток за мотивами Дісней у Флориді / Фото Get Orlando Real Estate

У дворі – прямокутний басейн із плитковим покриттям по периметру та крита тераса з місцем для меблів. Через панорамні прорізи зона басейну візуально продовжує вітальню.

Кухня має світлі шафи, великий острів і стільниці зі світлого каменю. На фартусі викладена мозаїка із силуетом Міккі Мауса. Окрема кімната відтворює кабінет Волта Діснея – темні дерев'яні меблі, письмовий стіл, полиці, прямокутні вікна.

Кімнати за мотивами мультфільмів / Фото Get Orlando Real Estate

У спальнях використано тематичний декор. Одна кімната оформлена за мотивами "Русалоньки" з кольоровими настінними зображеннями та вбудованими елементами декору. Інша має деталі з "Білосніжки та семи гномів".

У ванних кімнатах – світла плитка, мармурові поверхні та шпалери з персонажами Disney. Окремий гостьовий блок має два входи, з будинку та з подвір'я, і оздоблений декоративними панелями з мотивами "Семи гномів".

