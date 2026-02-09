Як виглядає будинок?

Будинок звели у 1981 році, і він помітно вирізняється серед інших споруд завдяки округлій формі купола, пише Realtor.com.

Загальна площа житла становить приблизно 370 квадратних метрів. Простір організований на трьох рівнях, що створює відчуття багатошаровості всередині одного об'єму.

Основна житлова зона має відкрите планування. Двоповерхова вітальня з каміном поєднується з іншими частинами будинку без чітких перегородок, тому приміщення виглядає світлим і просторим.

Як виглядає будинок зсередини / Фото Realtor.com

Однією з головних особливостей інтер'єру є зона для розмов, розповідає рієлтор Пайя Візе. Частина підлоги у вітальні розташована нижче основного рівня, завдяки чому утворюється затишний простір для спілкування всередині великої кімнати.

Криволінійні стіни формують незвичну геометрію кімнат, тому стандартне розміщення меблів може бути складнішим. У центрі інтер'єру розташовані дерев'яні гвинтові сходи.

Вони ведуть до верхньої точки купола, де облаштовано оглядовий майданчик із вікнами. Звідти відкривається неймовірний краєвид на небо, що дозволяє спостерігати за зорями просто з дому.

Навколо будинку розташовані дві земельні ділянки загальною площею близько одного гектара. Частина території вкрита деревами, що додає загадковості. Також на ділянці є гараж на чотири автомобілі.

Куполоподібний будинок посеред лісу / Фото Realtor.com

Скільки він коштував?

Коли будинок знову виставили на продаж, його оцінили у 178 тисяч доларів. Це суттєво нижче вартості, за яку його придбали раніше. Попередній власник купив нерухомість приблизно за 245 тисяч доларів у 2021 році.

До слова, за даними Zillow, середня вартість будинку у штаті Міннесота становить близько 335 тисяч доларів. Тому поєднання незвичайної архітектури та відносно доступної ціни привернуло увагу покупців.

Перед продажем у будинку були технічні недоліки. Зокрема, частина вікон протікала, тому їх тимчасово закрили для показів. Необхідність ремонту суттєво вплинула на ціну.

