В Мексике спрятали черный дом среди деревьев: чем особенна Casa Mavra
- Casa Mavra в Мексике построен из черного бетона среди леса, объединяя архитектуру с природой через свет, воду и зелень.
- Дом имеет уникальную Х-образную структуру с панорамными окнами, которые открывают вид на лес, и деревянными террасами.
В Мексике построили необычный дом Casa Mavra из черного бетона, который буквально сливается с лесом. Проект сочетает массивную форму и тесную связь с природой через свет, воду и зелень.
Где расположен дом?
Дом расположен в городе Валье-де-Браво среди густого леса, пишет Dezeen.
Смотрите также Дом как драгоценный камень: в Калифорнии построили дом с ломаным фасадом
Участок окружен деревьями, поэтому архитекторы сразу работали с естественной средой, а не против нее.
Сооружение имеет горизонтальную композицию и выполнено из черного пигментированного бетона. Благодаря этому оно повторяет тени деревьев и не привлекает лишнего внимания среди леса.
Дом из черного бетона в Мексике / Фото Dezeen
Проект формируют два объема, которые пересекаются и создают Х-образную структуру. Вход расположен с юга. К нему ведет длинная лестничная дорожка вдоль узкого водоема. В западном крыле расположены гостиная, кухня и столовая, в восточном – спальни.
Как выглядит Casa Mavra?
Дом получил название Casa Mavra – от греческого слова "черный". Его фасад построен на контрасте массивного черного бетона и открытых пространств со светом.
К комнатам ведут полуоткрытые коридоры. Они проходят через небольшие дворики, где растения прорастают сквозь отверстия в крышах и стенах, а свет попадает внутрь.
Коридоры в доме / Фото Dezeen
Одной из самых выразительных деталей является сплошная стена, которая поднимается вдоль подхода к дому, а пространство сопровождает звук воды, стекающей по лестнице,
– комментирует студия Taller Alberto Calleja, которая создала этот дом.
Далее эта стена переходит в наклонные крыши и формирует узнаваемый силуэт дома. Черный бетон оставили открытым, чтобы подчеркнуть фактуру и контраст с зеленью и солнечным светом.
Интерьер дома / Фото Dezeen
На концах объемов сделали панорамные окна с видом на лес. Они выходят на деревянные террасы. У главной спальни обустроили место для отдыха, а рядом с гостиной – небольшой бассейн.
Чем интересен дом с тремя куполами?
В горах штата Мэриленд продается уникальный купольный дом, расположенный в городке Смитсбург на участке площадью почти 2,5 гектара.
Дом состоит из трех куполов, имеет автономные системы, монолитную конструкцию для устойчивости к стихийным бедствиям и общую площадь около 200 квадратных метров.