Дом из фильма "Лицо со шрамом" продают: чем он известен

В Майами выставили на продажу дом из фильма "Лицо со шрамом" за 237 миллионов долларов. Эта локация стала одной из самых узнаваемых в кино и имеет не только голливудскую, но и политическую историю.

Что известно о доме из фильма "Лицо со шрамом"?

Поместье расположено на острове Ки-Бискейн вблизи Майами и занимает участок площадью примерно 2,38 акра, то есть более 9 600 квадратных метров, пишет Deadline.

Площадь дома составляет около 1 200 квадратных метров. Внутри обустроены пять спален и комнаты с панорамными окнами, из которых открывается вид на залив.

Стеклянный лифт стал одной из самых известных деталей дома после выхода фильма. Его использовали в одной из самых известных сцен этого фильма: Тони Монтана в исполнении Аль Пачино приходит к своему новому боссу Фрэнку, во время их диалога Эльвира в исполнении Мишель Пфайффер спускается по прозрачному лифту.

На территории также есть бассейн в форме пианино и частный причал для яхт. Дом возвели в начале 1980-х годов, а сам участок ранее входил в комплекс, который называли "зимним Белым домом" президента США Ричарда Никсона.

Чем известен этот фильм?

Фильм "Лицо со шрамом" вышел в 1983 году, его снял режиссер Брайан Де Пальма, пишет AFI. События разворачиваются в Майами на фоне периода активного наркотрафика в США.

В центре сюжета – Тони Монтана, кубинский эмигрант, который приезжает в страну и постепенно строит собственную криминальную империю. История показывает не только его стремительное обогащение, но и потерю контроля и дальнейший крах.

Главную роль исполнил Аль Пачино – американский актер и лауреат премии "Оскар". Мировую славу ему принесла роль Майкла Корлеоне в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец", а образ Тони Монтаны в "Лице со шрамом" стал одним из самых известных в его карьере.

Сколько стоил дом, в котором жила Мэрилин Монро?

В Палм-Спрингс продают дом, в котором жила Мэрилин Монро. Стоит поместье около 3,3 миллиона долларов, потому что именно здесь актриса проводила время в конце своей жизни в начале 1960-х годов.

Внутри обустроены четыре спальни и четыре ванные комнаты. Пространство организовано по открытому принципу – гостиная с камином переходит в столовую, а рядом расположен полукруглый бар, который сохранил оригинальную форму.