Що відомо про будинок з фільму "Обличчя зі шрамом"?

Маєток розташований на острові Кі-Біскейн поблизу Маямі та займає ділянку площею приблизно 2,38 акра, тобто понад 9 600 квадратних метрів, пише Deadline.

Дивіться також Будинок дитинства Марадони став їдальнею для нужденних: туди приходять сотні людей

Площа будинку становить близько 1 200 квадратних метрів. Усередині облаштовано п'ять спалень і кімнати з панорамними вікнами, з яких відкривається вид на затоку.

Скляний ліфт став однією з найвідоміших деталей будинку після виходу фільму. Його використали в одній з найвідоміших сцен цього фільму: Тоні Монтана у виконанні Аль Пачіно приходить до свого нового боса Френка, під час їхнього діалогу Ельвіра у виконанні Мішель Пфайффер спускається прозорим ліфтом.

На території також є басейн у формі піаніно та приватний причал для яхт. Будинок звели на початку 1980-х років, а сама ділянка раніше входила до комплексу, який називали "зимовим Білим домом" президента США Річарда Ніксона.

Чим відомий цей фільм?

Фільм "Обличчя зі шрамом" вийшов у 1983 році, його зняв режисер Браян Де Пальма, пише AFI. Події розгортаються у Маямі на тлі періоду активного наркотрафіку у США.

У центрі сюжету – Тоні Монтана, кубинський емігрант, який приїжджає до країни та поступово будує власну кримінальну імперію. Історія показує не лише його стрімке збагачення, а й втрату контролю та подальший крах.

Головну роль виконав Аль Пачіно – американський актор і лауреат премії "Оскар". Світову славу йому принесла роль Майкла Корлеоне у трилогії Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько", а образ Тоні Монтани у "Обличчі зі шрамом" став одним із найвідоміших у його кар'єрі.

Скільки коштував будинок, у якому жила Мерилін Монро?

У Палм-Спрінгс продають будинок, у якому жила Мерилін Монро. Коштує маєток близько 3,3 мільйона доларів, тому що саме тут акторка проводила час наприкінці свого життя на початку 1960-х років.

Усередині облаштовано чотири спальні та чотири ванні кімнати. Простір організований за відкритим принципом – вітальня з каміном переходить у їдальню, а поряд розташований напівкруглий бар, який зберіг оригінальну форму.