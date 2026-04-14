Чому будинок Марадони став місцем, де годують людей?

Вілья-Фіоріто залишається одним із найбідніших районів агломерації Буенос-Айреса в Аргентині, пише Reuters.

Саме тут виріс Марадона, і ця адреса добре відома місцевим мешканцям. Зараз будинок уже не належить його родині, але новий власник дозволив використовувати подвір'я для допомоги людям.

Щотижня сюди приходять сотні мешканців району з контейнерами. Вони стають у чергу ще до початку роздачі, щоб отримати гарячу їжу. Для багатьох це регулярна підтримка, без якої складно прожити.

Як людям роздають їжу / Фото Reuters

Потреба у такій допомозі різко зросла. Люди втрачають роботу, невеликі підприємства закриваються, а витрати залишаються високими. Навіть попри те, що офіційно рівень бідності в країні знизився до 28,2% у другій половині 2025 року, це не означає полегшення для більшості родин у таких районах.

Волонтери кажуть, що кількість людей, які приходять по їжу, збільшилася в рази. За окремими оцінками, попит зріс приблизно на 300%. Частина людей звертається по допомогу вперше, і для них це непростий крок.

Як подвір'я футбольної легенди перетворили на їдальню для нужденних?

Їжу готують просто неба. На подвір'ї встановлюють великі каструлі та розпалюють вогонь, щоб приготувати гарячі страви. Найчастіше це рагу, яке одразу розливають у контейнери.

Роздають їжу біля будинку. Люди стоять у черзі, отримують порції й забирають їх із собою. Тут немає стільців чи столів як у їдальнях, тому більшість розходиться одразу після отримання допомоги.

Подвір'я де готують рагу для нужденних / Фото Reuters

Окрім їжі, у цьому місці також роздають одяг. Це додаткова підтримка для мешканців району, які опинилися у складному становищі.

Організацією займається пастор Леонардо Фабіан Альварес разом із волонтерами. Вони готують їжу, розподіляють її та підтримують тих, хто звертається по допомогу.

Цікаво! Будинок має статус національної історичної пам'ятки з 2021 року. На його фасаді зображений стінопис із Марадоною, який нагадує про його шлях із цього району до світової слави, пише France24. Тепер це місце отримало іншу роль і щотижня допомагає людям, які живуть поруч і потребують підтримки.

У якому будинку жила Мерилін Монро?

У Палм-Спрінгс продають будинок, у якому жила Мерилін Монро. Коштує маєток близько 3,3 мільйона доларів, тому що саме тут акторка проводила час наприкінці свого життя на початку 1960-х років.

Мерилін Монро придбала будинок у 1961 році. Вона володіла цією нерухомістю до 1962 року. Саме цей період став останнім у її житті.

Будинок у Палм-Спрінгс не був її єдиною резиденцією в Каліфорнії, однак він належить до числа об'єктів, якими акторка користувалася в останній рік. Тому нинішній продаж привертає увагу не лише через архітектуру, а й через прямий зв'язок із біографією Монро.