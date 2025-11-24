"Один дома 2" в Манхэттене: как сегодня выглядит дом с ловушками Кевина

Дом, который зрители хорошо узнают из фильма "Один дома 2", стал одной из символических городских локаций ленты. Хотя его показали лишь в нескольких сценах, именно этот фасад создал характерную атмосферу нью-йоркских рождественских улиц.

Где расположен дом?

Дом расположен в Манхэттене в тихом и престижном жилом районе вблизи центрального парка, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Это историческая часть города, где сохранилась традиционная застройка – узкие зеленые улицы, ровные ряды таунхаусов и фасады, напоминающие архитектуру 20 века.

Именно из-за такого сочетания атмосферы и стиля эту местность часто выбирают для съемок. Дом из фильма органично вписывается в вид улицы и одновременно имеет достаточно характерные черты, чтобы быть узнаваемым среди других подобных зданий.

Как выглядит дом сейчас?

Теперь это отреставрированный таунхаус из темного камня, сохранивший свой исторический фасад. Массивные двери, высокая лестница, симметричные окна и каменные декоративные элементы формируют классический вид, который почти не изменился со времени съемок.

Дом из фильма "Один дома 2" / Фото Realtor.com

Современная планировка предусматривает несколько уровней, светлые комнаты и просторную гостиную на нижнем этаже. На верхних уровнях расположены спальни и кабинеты, оформлены в сдержанных оттенках и дополнены большими окнами. Внутреннее пространство существенно обновлено.

Интерьер дома из фильма / Фото Realtor.com

Во время реконструкции удалось сохранить часть исторических деталей – деревянные лестницы, фрагменты кирпичной кладки и декоративные элементы. В то же время дом получил современные системы отопления, вентиляции и обновленные санузлы, что делает его полноценным комфортным жильем.

Кому принадлежал дом в фильме?

В фильме этот дом принадлежал дяде главного героя Кевина – Роберту Маккалистеру. По сюжету, семья временно не жила там из-за ремонта, и дом стоял пустым.

Это стало важной частью истории – пустое городское помещение дало возможность Кевину спрятаться и применить свои изобретения, хотя на самом деле все внутренние сцены снимались в павильоне.

Интересно! Многие из зрителей считали, что настоящий дом наполнен теми же секретными ходами и ловушками, что и в фильме. На самом деле его использовали лишь как внешнюю локацию, но даже этого было достаточно, чтобы здание стало популярным среди поклонников ленты.

За сколько продали дом?

По данным Zillow, дом появился на рынке в 2024 году и был продан за 5,7 миллиона долларов. Больше всего на его стоимость повлияли расположение и его "участие" в фильме "Один дома". Дома такого типа редко попадают в продажу, поэтому спрос на них традиционно высокий.

