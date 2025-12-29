Поезд в США продают как жилье за 780 тысяч: как он выглядит внутри
- Дом на побережье Тихого океана в Вашингтоне состоит из интегрированных железнодорожных вагонов и имеет выход к пляжу, что влияет на его стоимость в 780 тысяч долларов.
- Цена дома соответствует рыночным показателям штата, где средняя стоимость жилья составляет около 590 тысяч долларов, а в городах, как Сиэтл, превышает 800 тысяч долларов.
В США продают дом у океана, частью которого стали настоящие железнодорожные вагоны. Объект отличается не только нестандартной архитектурой, но и расположением.
Где расположен необычный дом?
Дом расположен на побережье Тихого океана в Вашингтоне, рядом с железнодорожной колеей, пролегающей вдоль береговой линии, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.
Поезда проходят практически у самого участка, что является характерной особенностью этого района и формирует необычное соседство для жилого здания.
Объект имеет собственный выход к пляжу, что остается одним из ключевых факторов стоимости. Побережье в этом регионе известно ограниченным количеством участков под застройку, поэтому даже нетипичные дома у океана стабильно удерживают высокие ценовые позиции.
В чем его особенность?
Главной архитектурной особенностью дома является использование настоящих железнодорожных вагонов, которые интегрированы в жилую конструкцию.
Дом из железнодорожных вагонов / Фото Realtor.com
Интересно! Вагоны переоборудовали под жилые помещения, сохранив их форму и часть оригинальных элементов, что придает дому узнаваемый вид.
Жилое пространство объединено в единую структуру и дополнено классическими строительными материалами. Интерьер выполнен сдержанно, без чрезмерных дизайнерских решений, с фокусом на функциональность и виды океана.
Интерьер дома из вагонов / Фото Realtor.com
Какова средняя стоимость домов в Вашингтоне?
Заявленная цена в 780 тысяч долларов в целом соответствует рыночным показателям штата. По данным платформы Zillow, средняя стоимость домов в Вашингтоне составляет около 590 тысяч долларов. В то же время в крупнейших городах, в частности в Сиэтле, средние цены на жилье превышают 800 тысяч долларов.
Важно! Стоимость жилья в штате остается выше средней по стране, особенно в прибрежных районах и локациях с ограниченным предложением.
Какие еще дома продают в США?
Кайли Дженнер продает свой особняк в Лос-Анджелесе за 48 миллионов долларов, который она приобрела в 2020 году за 36,5 миллиона.
Дом площадью более 1 700 квадратных метров имеет семь спален, более десяти ванных комнат, домашний кинотеатр, спортивный зал, большой бассейн и несколько развлекательных зон.