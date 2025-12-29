Поезд в США продают как жилье за 780 тысяч: как он выглядит внутри

В США продают дом у океана, частью которого стали настоящие железнодорожные вагоны. Объект отличается не только нестандартной архитектурой, но и расположением.

Где расположен необычный дом?

Дом расположен на побережье Тихого океана в Вашингтоне, рядом с железнодорожной колеей, пролегающей вдоль береговой линии, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Поезда проходят практически у самого участка, что является характерной особенностью этого района и формирует необычное соседство для жилого здания.

Объект имеет собственный выход к пляжу, что остается одним из ключевых факторов стоимости. Побережье в этом регионе известно ограниченным количеством участков под застройку, поэтому даже нетипичные дома у океана стабильно удерживают высокие ценовые позиции.

В чем его особенность?

Главной архитектурной особенностью дома является использование настоящих железнодорожных вагонов, которые интегрированы в жилую конструкцию.

Дом из железнодорожных вагонов / Фото Realtor.com

Интересно! Вагоны переоборудовали под жилые помещения, сохранив их форму и часть оригинальных элементов, что придает дому узнаваемый вид.

Жилое пространство объединено в единую структуру и дополнено классическими строительными материалами. Интерьер выполнен сдержанно, без чрезмерных дизайнерских решений, с фокусом на функциональность и виды океана.

Интерьер дома из вагонов / Фото Realtor.com

Какова средняя стоимость домов в Вашингтоне?

Заявленная цена в 780 тысяч долларов в целом соответствует рыночным показателям штата. По данным платформы Zillow, средняя стоимость домов в Вашингтоне составляет около 590 тысяч долларов. В то же время в крупнейших городах, в частности в Сиэтле, средние цены на жилье превышают 800 тысяч долларов.

Важно! Стоимость жилья в штате остается выше средней по стране, особенно в прибрежных районах и локациях с ограниченным предложением.

