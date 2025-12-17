Имение Майкла Джордана превратят в музей: решение нового владельца вызвало дискуссии

Бывший особняк легендарного баскетболиста Майкла Джордана в пригороде Чикаго снова оказался в центре внимания. Новый владелец предлагает превратить частную резиденцию в музей и туристическое пространство, однако эта идея уже вызвала споры общины.

Что известно об имении Майкла Джордана?

Роскошный особняк, где Майкл Джордан жил в период своих выступлений за "Чикаго Буллз", новый владелец хочет превратить в музей, пишет 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Дом с баскетбольной площадкой, собственным прудом, гостевыми корпусами и фирменными элементами, связанными с карьерой спортсмена, много лет оставался символом статуса и спортивной славы.

Интересно! После того как Джордан покинул Иллинойс, имение более десяти лет пытались продать. Несмотря на снижение цены и громкое имя владельца, покупателя не находилось, и дом фактически стал одним из самых известных "долгостроев" на рынке элитной недвижимости США.

Кто купил дом и что предлагают сделать?

Дом приобрели за 9,5 миллиона долларов, хотя изначально он стоил почти 15 миллионов. Новым владельцем стал инвестор, который специализируется на нестандартных проектах в сфере недвижимости.

Интересно! В феврале 2025 года владелец выставил все жилье на рынок аренды за невероятную цену – 230 тысяч долларов в месяц.

Через год он предложил радикально изменить функцию объекта – превратить частный особняк в музей под названием "Точка чемпионов".

Интерьер дома Майкла Джордана / Фото Realtor.com

По замыслу, это должно быть интерактивное пространство, посвященное достижениям Майкла Джордана и культуре больших спортивных побед. Посетителям планируют проводить экскурсии по территории, тематические экспозиции, события и ограниченное количество массовых мероприятий в течение года.

Баскетбольная площадка в имении / Фото Realtor.com

Почему местная община выступила против?

Идея музея вызвала резкую критику со стороны жителей Гайленд-Парка. Главной темой дискуссий стало нарушение спокойствия жилого района. Люди опасаются наплыва туристов, увеличения автомобильного трафика, шума и потери приватности.

Отдельный блок претензий касается экологии. Имение граничит с природной зоной, и жители считают, что использование заповедной территории как части туристического маршрута создаст риски для окружающей среды.

Были ли другие планы по использованию имения?

До идеи музея владелец уже пытался реализовать несколько альтернативных сценариев. Например, разделение дома на доли для краткосрочного владения и использования как премиальной арендной локации для событий.

Имение, которое превратят в музей / Фото Realtor.com

Но местные власти ограничили такие форматы, ужесточив правила по использованию жилой недвижимости. В результате музейная концепция стала очередной попыткой найти экономически жизнеспособную модель для содержания крупного объекта.

Что пишут в Reddit о доме Джордана?

Обсуждение дошло и до Reddit, где пользователи активно делятся мнениями. Часть комментаторов скептически оценивает перспективы музея, отмечая, что сам дом слишком персонализированный и сложный для массового туриста. Другие считают, что без изменения назначения имение и в дальнейшем будет оставаться "проблемным активом".

В то же время есть и те, кто видит в музее шанс сохранить спортивное наследие Майкла Джордана, но только при условии компромисса с местной общиной и четких ограничений для посетителей.

