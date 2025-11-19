Украинский декор поразил сеть: как выглядит уникальная хижина на Закарпатье

Аутентичные домики становятся все популярнее, особенно в соцсетях. Путешественники ищут отдыха рядом с природой и покоя от городской суеты.

Одну из таких, на первый взгляд, неприметных, хижин в Закарпатье превратили в аутентичное жилье украинской культуры, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток.

Почему хижина понравилась людям?

Построенный в 20 веке, старый дом приобрели и начали восстанавливать. Владельцы пытались сохранить как можно больше оригинальных элементов. Например, оставили массивные балки, древесину и некоторые элементы быта.

Особенностью хижины стал акцент на локальных ремеслах и простоте, многое из интерьера хозяева дома переделывали собственноручно. Такой дизайн очень понравился как туристам, так и пользователям соцсетей.

Как выглядит хижина внутри?

Типичный элемент карпатских хат – комнаты с массивными балками из темного дерева на потолке и побеленные стены. В центре главной комнаты стоит стол с резными стульями, все ручной работы. Все украшено керамическими кувшинами.

Интересно! Кухонную мойку сделали из старого латунного таза, что придает особую уникальность хижине. Владельцы отмечают, что очень много элементов интерьера сделано собственноручно из старых материалов.

Для декора во всех комнатах использованы гуцульские ковры с узором. Зона отдыха очень простая – в углу стоит светлый диван со столиком. Спальня просторная, также светлая, есть каминная печь с дровами.

Что больше всего поразило пользователей?

В соцсетях людям больше всего запомнилась атмосфера этого места. Хатина обычная, но внутри роскошный интерьер, сочетающий украинскую культуру и современный дизайн.

Именно такая простота и делает хату туристическим магнитом. Сюда приезжают не за комфортом классического отеля, а за ощущением прикосновения к прошлому.

Уникальность, ручная работа, натуральные материалы в каждой детали – вот что привлекает внимание посетителей и превращает обычное сельское здание в важную часть современного культурного туризма Закарпатья.

Есть ли еще в мире уникальные туристические дома?