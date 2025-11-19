Український декор вразив мережу: як виглядає унікальна хатина на Закарпатті

Автентичні хатинки стають дедалі популярнішими, особливо у соцмережах. Мандрівники шукають відпочинку поряд з природою та спокою від міської метушні.

Одну з таких, на перший погляд, непримітних, хатин у Закарпатті перетворили на автентичне житло української культури, пише 24 Канал з посиланням на тікток.

Чому хатина сподобалась людям?

Побудований у 20 столітті, старий дім придбали й почали відновлювати. Власники намагалися зберегти якомога більше оригінальних елементів. Наприклад, залишили масивні балки, деревину і деякі елементи побуту.

Особливістю хатини став акцент на локальних ремеслах і простоті, багато чого з інтер'єру господарі будинку переробляли власноруч. Такий дизайн дуже сподобався як туристам, так і користувачам соцмереж.

Як виглядає хатина всередині?

Типовий елемент карпатських хат – кімнати з масивними балками з темного дерева на стелі та побілені стіни. У центрі головної кімнати стоїть стіл з різьбленими стільцями, все ручної роботи. Все прикрашено керамічними глечиками.

Цікаво! Кухонну мийку зробили зі старого латунного таза, що додає особливої унікальності хатині. Власники зазначають, що дуже багато елементів інтер'єру зроблено власноруч зі старих матеріалів.

Для декору у всіх кімнатах використані гуцульські килими з візерунком. Зона відпочинку дуже проста – у кутку стоїть світлий диван зі столиком. Спальня простора, також світла, є камінна піч з дровами.

Що найбільше вразило користувачів?

У соцмережах людям найбільше запам'яталася атмосфера цього місця. Хатина звичайна, але всередині розкішний інтер'єр, що поєднує українську культуру та сучасний дизайн.

Саме така простота й робить хату туристичним магнітом. Сюди приїжджають не за комфортом класичного готелю, а за відчуттям дотику до минулого.

Унікальність, ручна робота, натуральні матеріали у кожній деталі – ось що привертає увагу відвідувачів та перетворює звичайну сільську будівлю на важливу частину сучасного культурного туризму Закарпаття.

