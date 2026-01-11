Женщина купила дом в селе за 800 долларов: как восстанавливают дом, который годами стоял без хозяина

Украинка поделилась историей покупки дома в селе. В доме есть электричество, однако нет газа и централизованного водоснабжения.

Женщина создала блог selo_story2 в тиктоке, где показывает процесс восстановления жилья и делится собственным опытом. Детали рассказывает 24 Канал.

Что известно о покупке женщиной дома в селе?

На видео женщина рассказывает, что когда-то жила в городе. А теперь переехала в село и живет в доме без удобств, который постепенно обустраивает. Дом стоил всего 800 долларов. Расстояние до города составляет 20 километров.

Дом не газифицирован. В селе газа нет. Также у нас на участке совсем нет воды. Стоит старый колодец в аварийном состоянии, его надо ремонтировать,

– отмечает женщина.

Здание 14 лет стояло без хозяев. Предыдущие владельцы перед выездом забрали из дома все, что можно было. В частности, вырезали отопление. Поэтому женщине и ее мужу пришлось делать все заново.

Уже удалось обустроить детскую и несколько других комнат, среди них – кухню и ванную. Также пара позаботилась о придомовой территории.

Что пишут люди в сети?

В комментариях пользователи активно обсуждают увиденное. Большинство поддерживают семью и желают как можно быстрее завершить ремонт и обустроиться на новом месте.

Со временем все сделаете. Желаю вам успехов.

У нас в селе также очень много стоит домов по 20 000 грн, никому они не нужны.

Кто-то скажет, что это капец, но знайте, что вы очень крутые! Из такого состояния сделать дом жилым! Мы тоже приобрели дом без фундамента, старый и заброшенный. И живем в таких условиях. Не эстетично, но она наша! И это только начало. Вдохновения вам и сил.

Заметим, согласно данным OLX Недвижимость дома в Украине можно купить, начиная от нескольких тысяч долларов. Поэтому цена в 800 долларов действительно очень низкая. Однако дешевые цены квартиры имеют свое объяснение – плохое состояние здания, отсутствие коммуникаций, неудобное расположение и тому подобное.

Как пара из Киева отремонтировала дом в Карпатах?

Супруги из Киева купили старый дом в Карпатах и сначала планировали только косметический ремонт. Но после советов друзей они взялись за полную реконструкцию кухни, ванны и нескольких комнат.

Во время работ выяснилось, что дом прогнил и пол лежал просто на земле, поэтому дом пришлось поднимать домкратами. Пара сохранила часть старых балок и стен, чтобы не потерять аутентичный вид. Больше всего хлопот нанесли крыша, сантехника и доставка материалов в горы.

Ремонт длился более года, а после завершения в дом уже начали приезжать первые гости.