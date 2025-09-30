Украинская писательница Евгения Кузнецова вместе с семьей восстанавливает старый дом. Он принадлежал ее прабабушке. Дом был не в слишком хорошем состоянии, но его решили не разрушать, а сохранить, насколько это возможно.

Евгения Кузнецова поделилась результатами восстановления дома в ютубе. Как изменилось жилье, рассказывает 24 Канал.

Как уже удалось изменить старый дом?

Писательница рассказала, что за лето дом удалось довести до жилого состояния.

Восстанавливаем старый дом, где сейчас топает ногами по меньшей мере восьмое поколение нашей семьи,

– написала она в Thread.

Внутри – новые ретро-выключатели, обновленные наличники и сохранены дубовые элементы. Сосновые уничтожил шашель, поэтому их заменили. Стены выровняли, пол сделали с нуля. Старые двери восстанавливают, а пространство стало светлее и уютнее.

Особое место занимает лестница – символ и название второй книги писательницы. На втором уровне обустраивают спальную зону с деревянными балясинами – места хватит даже для большой компании. Под крышей видно все детали здания. Там можно будет ночевать, хотя звукоизоляция минимальная.

Пол планируют красить в один слой – для приятной шерхлости. Стены уже покрашены, пространство стало светлым и просторным. Все комнаты имеют окна, хотя планировали хотя бы одну без. Наличники красят вручную – Евгения лично подобрала приглушенный синий цвет. Деревянные окна со стеклопакетами выглядят как пластиковые, но на самом деле из натурального дерева. Благодаря приподнятому полу, подоконники удобны даже для детей.



Евгения Кузнецова восстанавливает старую бабушкину хату / Скриншот с видео

В ванной – раритетная чугунная ванна за 4 000 гривен. Раковина – авторская работа, а тумбочку хозяева отреставрировали сами, залив эпоксидкой с лилиями прабабушки. Старую дверь в ванную пришлось заменить полностью.

Кухонную часть частично перестроили – сделали новый выход во двор, добавив света. Установили бытовую технику. Под бетонным покрытием – теплый пол. Окна покрасили в оттенки из детства – их тоже подбирали вручную.

Бабушкину швейную машинку временно используют как тумбочку. В интерьере много вещей из разных мест, пока дизайн хаотичный – пространство уже функционирует, здесь ночуют гости. Реконструкция продолжается, сохраняя уют и характер дома.



Работы в доме уже почти завершены / Скриншот с видео

У нижней комнате ремонт завершен: пространство стало светлее и визуально больше. Белый свет заменили на теплый, работает печь. От потолка отказались – открытая крыша добавляет объема и шарма. Хата сохраняет аутентичность и тепло: даже в жару внутри прохладно, что обещает комфорт зимой.

На втором уровне приятно спать – древесина и натуральные материалы создают уют. Хоть слышен дождь и сверчки, это добавляет атмосферы. Крыша меняется с погодой – в дождь напоминает мягкий мех. Двери частично отреставрировали – одни оставили натуральными, другие покрасили. Окна тоже обновляют: старые наличники совмещены с новыми, оттенок краски подобран вручную, согласно детским воспоминаниям.

Светлая ванная комната с двумя окнами уже функционирует. Появились коврик, полочка, зеркало, косметика – все для повседневного использования. Тумбочка и раковина отреставрированы собственноручно, тумба приехала из Кривого Рога. Реставрация была долгой, но очень личной для Евгении.



Так выглядит ванна / Скриншот из видео

У кухне – картина Ульяны Балан со свеклой, которая гармонично дополняет интерьер. Двери окрашены в собственноручно намешанный оттенок – приглушенный голубой с коричневым, любимое сочетание писательницы. Добавили теплую подсветку – теперь дом ночью "светится как космический корабль".

Реставрация дома соединила традиции и современность и имеет судебный вид.

Так выглядит восстановленный семейный дом Евгении Кузнецовой: смотрите видео

Как рассказала Евгения Кузнецова в интервью журналу Like, дом, который она с семьей восстанавливает, принадлежал ее прабабушке, там родился ее дедушка. До десяти лет писательницы прабабушка еще жила там. Она всегда хотела оставаться в том доме, хоть родные не раз пытались переселить ее в новый дом – она отказывалась. Проект восстановления этого дома для Евгении частично сентиментальный, и одновременно имеет и практическое значение. Ведь семья хочет иметь больше пространства в селе, потому что там часто собирается много людей. Поэтому это не о создании музея – дом восстанавливают, чтобы в нем жить.

Что известно о тенденции восстановления старых домов в селе?

В последнее время многие украинцы восстанавливают старые сельские дома – или те, что они купили, или собственные. Например, после возвращения из США Наталья приобрела мазанку в одном из отдаленных сельских хуторов. К восстановлению старого дома она подошла со всей серьезностью: подробно изучила особенности реставрации таких зданий и уже подготовила три варианта реконструкции. Женщина признается, что давно мечтала о собственном доме в селе, поэтому бесконечно счастлива, что ей удалось воплотить эту мечту в реальность.

В мае 2025 года другая женщина приобрела старую хижину на Черниговщине и постепенно превращает ее в уютное место, сохраняя аутентичность украинского дома. Дому более 80 лет, он отапливается печью и печкой, водопровод планируют провести позже. Наибольшие трудности были с фундаментом и крышей, но основные работы уже выполнены. Сейчас продолжается внутренний ремонт, и первые результаты уже радуют глаз.