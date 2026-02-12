Никто не ожидает увидеть это в гостиной: дом в Британии удивил покупателей

В Великобритании выставили на продажу дом с необычной планировкой, которая сразу привлекла внимание покупателей. Внешне это типичное семейное жилье, но интерьер содержит решение, которое редко встречается в стандартных домах.

Где расположен дом и какой он снаружи?

Дом расположен в Бирмингеме, Великобритания, пишет The Sun.

Смотрите также Женщина купила усадьбу в Италии по цене авто: что она нашла внутри

Дом продают за 260 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равно 350 тысячам долларов. По описанию, жилье нуждается в обновлении, поэтому новые владельцы смогут обустроить пространство по своему вкусу.

К слову, по данным Numbeo, средняя стоимость квадратного метра в городе, где находится этот дом, составляет около 5 тысяч долларов. А средняя стоимость трехкомнатного таунхауса – 300 тысяч долларов. То есть за необычное решение новым владельцам придется отдать немного больше.

Как отмечают в объявлении, планировка привычная для семейного дома. На втором этаже расположены две спальни, еще одна меньшая комната и ванная. На первом уровне прихожая, кухня, хозяйственная зона и зимний сад с выходом в задний двор. На первый взгляд, все выглядит вполне стандартно.

Что именно удивило покупателей?

Больше всего внимания привлекла гостиная. В ее углу установлена полноценная ванна.

Ванная в гостиной / Фото The Sun

Она стоит прямо у камина и является частью жилой комнаты. Стена позади выложена плиткой, рядом установлена перегородка, как в душевой зоне. Выглядит это так, будто ванную комнату частично перенесли в пространство для отдыха.

Как выглядит дом изнутри / Фото The Sun

Это не декоративный элемент и не дизайнерский эксперимент без функции. Ванная обычная и ею можно пользоваться. Интересно и то, что в доме уже есть отдельная ванная комната на втором этаже. Поэтому дополнительная ванная в гостиной выглядит странным решением для потенциальных покупателей.

Как это меняет восприятие пространства?

Такая планировка нарушает привычное зонирование жилья. Гостиная, где обычно отдыхают или принимают гостей, здесь сочетается с зоной купания.

Для кого-то это диковинка, для кого-то нестандартная идея организации пространства. В то же время комнату можно легко изменить во время ремонта, если новые владельцы захотят вернуть классическую планировку. Пока что дом так и не нашел нового владельца.

Сколько стоил куполообразный дом в США?