Де розташований будинок і який він зовні?

Будинок розташований у Бірмінгемі, Велика Британія, пише The Sun.

Дім продають за 260 тисяч фунтів стерлінгів, що приблизно дорівнює 350 тисячам доларів. За описом, житло потребує оновлення, тому нові власники зможуть облаштувати простір на власний смак.

До слова, за даними Numbeo, середня вартість квадратного метра у місті, де знаходиться цей будинок, становить близько 5 тисяч доларів. А середня вартість трикімнатного таунхаусу – 300 тисяч доларів. Тобто за незвичне рішення новим власникам доведеться віддати трохи більше.

Як зазначають в оголошенні, планування звичне для сімейного будинку. На другому поверсі розташовані дві спальні, ще одна менша кімната та ванна. На першому рівні передпокій, кухня, господарська зона і зимовий сад із виходом у задній двір. На перший погляд, усе виглядає цілком стандартно.

Що саме здивувало покупців?

Найбільше уваги привернула вітальня. У її кутку встановлена повноцінна ванна.

Ванна у вітальні / Фото The Sun

Вона стоїть просто біля каміна і є частиною житлової кімнати. Стіна позаду викладена плиткою, поруч встановлена перегородка, як у душовій зоні. Виглядає це так, ніби ванну кімнату частково перенесли у простір для відпочинку.

Як виглядає будинок зсередино / Фото The Sun

Це не декоративний елемент і не дизайнерський експеримент без функції. Ванна звичайна і нею можна користуватися. Цікаво й те, що у будинку вже є окрема ванна кімната на другому поверсі. Тому додаткова ванна у вітальні виглядає дивним рішенням для потенційних покупців. Поки що будинок так і не знайшов нового власника.

