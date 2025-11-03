Не просто дом: уникальный проект Waterhouse, растворяющийся среди деревьев
- В канадском городе Саттон создан жилой проект Waterhouse, который сочетает архитектуру с природой с помощью натуральных материалов.
- Дом состоит из трех блоков: ателье с мастерской, центральной "Большой комнаты" с кухней и гостиной, и "Башни" с гостевыми спальнями и домашним офисом.
В канадском городе Саттон провинции Квебек появился жилой проект Waterhouse, созданный архитектурными студиями Oyama и Julia Manacas Architecte. Архитекторы стремились достичь максимальной гармонии между архитектурой и средой, поэтому здание выполнено из натуральных материалов.
Общая площадь резиденции около 260 квадратных метров, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.
Смотрите также От лофта до роскошного пентхауса: как бы выглядел дом героев "Ведьмака" в современном мире
Как выглядит Waterhouse?
Дом состоит из трех отдельных блоков, каждый из которых имеет собственное назначение. Такая структура позволила сохранить естественную топографию участка и одновременно четко распределить функциональные зоны.
Первый блок, расположенный ближе к дороге, – это ателье. Здесь содержатся мастерская, гараж и чердак для хранения вещей.
Дом Waterhouse в лесу / Фото Alex Lesage
Центральная часть, которой дали название "Большая комната", объединяет кухню, столовую и гостиную. Благодаря панорамным окнам открывается вид на поляну и пруд. В толстой центральной стене расположен камин.
Третья часть, или "Башня", содержит гостевые спальни и домашний офис. С верхнего уровня можно выйти на крышу – террасу с видом на горы.
В чем особенность и инновационность проекта?
Фасад облицован деревянной черепицей из кедра, которая со временем приобретает естественный серый оттенок, сливаясь с цветами леса. По словам авторов проекта, главная идея Waterhouse – создать пространство, которое не доминирует над природой, а сосуществует с ней.
Интерьер дома / Фото Alex Lesage
Кедровая черепица используется не только снаружи, но и частично внутри дома. Между различными элементами образуется внутренний дворик, обшитый дубовыми панелями.
Интересно! Важной особенностью проекта является гибкая планировочная структура. Между помещениями нет жесткой последовательности, а движение жителей дома осуществляется естественно, через открытые переходы.
Как современные дизайнеры используют природные мотивы?
Украинские дизайнеры также активно используют природные элементы в интерьерах. Ярким примером является киевская студия YOD Group, которая победила в конкурсе Restaurant & Bar Design Awards 2025 с проектом ресторана Samna.
Акцентом, что поразил других участников и членов жюри, стал потолок в форме волн, подсвеченный биодинамическим светом. Инсталляция выглядит живой, а зал приобретает эффект морской поверхности.