Дом за 1 евро на Сицилии: владельцы рассказали, сколько им будет стоить ремонт

Супруги из Британии приобрели старинный дом в средневековом городке Муссомели на Сицилии за 1 евро. Правда, чтобы он стал пригодным для жизни, нужно немало поработать и вложить десятки тысяч евро.

Салли и Мартин купили дом за копейки благодаря популярной государственной программе в Италии. Идея инициативы в том, чтобы заново заселить пустые села, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Daily Mail.

Обратите внимание Украинка построила дом в пустыне Калифорнии: как он выглядит

Всегда хотели иметь дом в Италии

Пара говорит, что влюбилась в городок Муссомели и сицилийскую культуру. За несколько дней Салли и Мартин осмотрели 15 заброшенных домов и решили, что один из них должен стать их убежищем зимой.

Так пара купила трехэтажный дом в июле 2024-го. Мартин – сантехник и разбирается в строительстве, поэтому супруги взялись восстанавливать его самостоятельно. Реконструкцию и ремонт муж с женой планируют завершить за два года, то есть в 2026-м.



Старинный дом в сицилийском городке / Фото Simon Ashton

Жилье расположено в самом сердце исторического квартала Муссомели. Там будет две спальни с ванными комнатами, современная кухня и гостиная открытой планировки.

Не один евро, а тысячи

Одно евро – это только начало. Пара уже заплатила около 3,4 тысячи евро юридических и административных сборов, а ремонт обойдется им примерно в 30 – 40 тысяч евро.

Также, как новые владельцы, они должны были оплатить все налоги, перешедшие вместе с собственностью, а это еще 800 евро.

Во многих городах условия программы "Дом за 1 евро". отличаются. Местные власти Муссомелу, например, дает новым жителям два месяца, чтобы начать ремонтные работы. Также они должны подать проект, четко описывающий этапы реконструкции, в течение 1 года с момента покупки.