Этим домам почти 700 лет: где в Европе сохранился уникальный средневековый квартал

В Европе есть город, где сохранился целый квартал старых домов. Часть этих сооружений построили еще в начале XIV века, но они до сих пор поражают своим видом.

Средневековая улица, почти не изменилась за 700 лет

Об особенностях этих домов и их расположении говорится на Esslingen am Neckar.

В Германии, в городе Эсслинген-на-Неккаре есть дома, которые возвели еще в 1328 – 1331 годах. Расположены они по адресам Гафенмаркт, 4 – 10. Эти сооружения считают старейшим непрерывным рядом фахверковых домов в Германии.

Справка. Фахверковый дом – традиционное европейское сооружение с открытым деревянным каркасом на фасаде, промежутки которого заполнены кирпичом, камнем или другими материалами.

Этот ансамбль является редким примером средневековой застройки, которая позволяет увидеть, как выглядела городская улица почти семь веков назад. Несмотря на многочисленные изменения, происходившие в домах на протяжении веков, основные несущие конструкции и ключевые архитектурные элементы со времени строительства остались неповрежденными.

Один из домов, под номером 6, отличается оштукатуренным фасадом и другими окнами, однако это не меняет исторической ценности всего комплекса.



Дома в Германии, которым почти 700 лет / Фото Esslingen am Neckar

Как жили жители фахверковых домов

Еще в XIV веке на первых этажах зданий работали магазины и мастерские. Жилые помещения располагались выше: там были комнаты владельцев домов, спальни и помещения для прислуги.

Под домами обустроены большие сводчатые подвалы, которые объединяют всю застройку в единый комплекс. Именно благодаря сохранению этих конструкций историки могут проследить особенности городской жизни и строительства в средневековой Германии.

Более 200 фахверковых домов в одном городе

Эсслинген-на-Неккаре является важной остановкой на Немецкой фахверковой дороге. В старой части города есть более 200 фахверковых зданий, датированных XIII – XVI веками. Старейший ряд на площади Гафенмаркт считается главной архитектурной достопримечательностью города и одним из самых ценных образцов средневековой жилой застройки в Германии.

Что известно о самых старых жилых домах в Польше?

В Польше сразу несколько средневековых сооружений претендуют на звание старейшего жилого дома страны. Из-за многочисленных перестроек и изменения назначения зданий историкам сложно определить безоговорочного лидера.

Среди главных претендентов называют Дом семи курфюрстов во Вроцлаве, каменицу на Староместской площади в Торуне и здание ректората костела Святого Креста в Кракове. Некоторые элементы этих сооружений датируются второй половиной XIII века.