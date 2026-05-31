Середньовічна вулиця, що майже не змінилася за 700 років

У Німеччині, в місті Есслінген-на-Неккарі є будинки, які звели ще у 1328 – 1331 роках. Розташовані вони за адресами Гафенмаркт, 4 – 10. Ці споруди вважають найстарішим безперервним рядом фахверкових будинків у Німеччині.

Довідка. Фахверковий будинок – традиційна європейська споруда з відкритим дерев'яним каркасом на фасаді, проміжки якого заповнені цеглою, каменем чи іншими матеріалами.

Цей ансамбль є рідкісним прикладом середньовічної забудови, яка дозволяє побачити, як виглядала міська вулиця майже сім століть тому. Попри численні зміни, що відбувалися в будинках протягом століть, основні несучі конструкції та ключові архітектурні елементи з часу будівництва залишилися неушкодженими.

Один із будинків, під номером 6, вирізняється потинькованим фасадом та іншими вікнами, однак це не змінює історичної цінності всього комплексу.



Як жили мешканці фахверкових будинків

Ще у XIV столітті на перших поверхах будівель працювали крамниці та майстерні. Житлові приміщення розташовувалися вище: там були кімнати власників будинків, спальні та приміщення для прислуги.

Під будинками облаштовані великі склепінчасті підвали, які поєднують усю забудову в єдиний комплекс. Саме завдяки збереженню цих конструкцій історики можуть простежити особливості міського життя та будівництва в середньовічній Німеччині.

Понад 200 фахверкових будинків в одному місті

Есслінген-на-Неккарі є важливою зупинкою на Німецькій фахверковій дорозі. У старій частині міста є понад 200 фахверкових будівель, датованих XIII – XVI століттями. Найстаріший ряд на площі Гафенмаркт вважається головною архітектурною пам'яткою міста та одним із найцінніших зразків середньовічної житлової забудови в Німеччині.

Що відомо про найстаріші житлові будинки в Польщі?

Польщі одразу кілька середньовічних споруд претендують на звання найстарішого житлового будинку країни. Через численні перебудови та зміни призначення будівель історикам складно визначити беззаперечного лідера.

Серед головних претендентів називають Будинок семи курфюрстів у Вроцлаві, кам'яницю на Староміській площі в Торуні та будівлю ректорату костелу Святого Хреста у Кракові. Деякі елементи цих споруд датуються другою половиною XIII століття.