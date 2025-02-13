Сколько в Украине стоят дома на колесах и какие есть предложения на рынке

Современные дома на колесах предлагают много удобств – от спальных мест до кухонь и ванных комнат. Такое жилье можно купить и в Украине.

Сколько стоят дома на колесах, какие возможности они предоставляют и какой вид имеют, рассказывает 24 Канал.

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Какие бывают дома на колесах

Как пишут Новости.LIVE, современные дома на колесах бывают двух типов – прицепы и интегрированные автодома.

Преимущества прицепов: доступная цена, простота буксировки, не требуют водительских прав категории C. Недостатки: нужно иметь отдельное авто для буксировки, ограниченное пространство внутри, менее комфортные условия для проживания.

Преимущества интегрированных автодомов: максимальный уровень комфорта, ведь в них есть все необходимые удобства, в частности кухня, туалет, душ, идеальный вариант для длительных путешествий. Недостатки: высокая цена, сложность управления из-за больших размеров, требуют водительские удостоверения категории C (для некоторых моделей).

Сколько в Украине стоят дома на колесах

Согласно объявлениям на портале OLX.UA, цены на дома на колесах варьируются в зависимости от многих факторов – размера, комплектации, года выпуска и производителя. По информации портала, такое жилье можно приобрести по цене от 12 тысяч гривен и до более 2,5 миллиона.

Например, за 16 тысяч гривен предлагают дом на колесах, который имеет два спальных места и столик. В объявлении указано, что дом подойдет для тех, кто рассматривает бюджетный вариант для отдыха на природе.

Так выглядит дом на колесах за 16 тысяч гривен: Фото OLX.UA

За 79 293 гривны предлагают дом на колесах, что имеет два спальных места, которые можно превратить в одну большую кровать. Там есть небольшая кухня с раковиной и холодильником. Кроме того, из удобств в домике есть свет.

Дом на колесах стоимостью почти 80 тысяч гривен: Фото OLX.UA

Относительно интегрированных автодомов, то среди предложений есть, например, Renault Master. Его стоимость – 1 460 662 гривны. В домике есть все, что нужно для комфортного проживания – три спальных места, кухня, холодильник, газовая плита, душ и кабинет.

Как выглядит интегрированный автодом за более 1,4 миллиона гривен: Фото OLX.UA