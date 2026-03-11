Английские дома из фильма "Гамнет": как выглядело жилье во времена Шекспира

Фильм "Гамнет", который получил несколько номинаций на нынешний "Оскар", снова привлек внимание к домам эпохи Тюдоров. Именно такие дома сегодня помогают историкам понять, как выглядела повседневная жизнь людей в Англии в 16 – 17 веках.

Какими были дома в эпоху Тюдоров?

В 16 веке большинство домов в Британии возводили из материалов, которые были доступными, рассказывает BBC.

Основой часто был деревянный каркас из дуба или вяза. Пространство между балками заполняли известковой штукатуркой, смешанной с конским волосом, которую наносили на тонкие деревянные рейки.

Дома в Британии в 16 веке / Фото Национальный фонд Майк Хентон

Интерьеры таких домов были простыми и функциональными. Мебель, ткани и предметы быта изготавливали вручную из местных материалов. Люди имели значительно меньше вещей, чем сегодня, но каждая из них служила годами. Пространство внутри также показывало достаток семьи и ее место в обществе.

Как выглядел быт внутри таких домов?

Главным помещением во многих домах был большой зал. Именно здесь семья ела, работала и принимала гостей. В богатых домах в зале обустраивали повышение, где сидел хозяин или почетные гости. Другие члены семьи размещались за длинными столами ниже.

Кухни имели большие камины, в которых на вертелах жарили мясо. Воду для приготовления пищи приносили из ручьев или общественных колодцев. Отдельные кладовые использовали для хранения продуктов и кухонных принадлежностей.

Кухни в домах 16 века / Фото Эндрю Монтгомери

Полы в домах часто были каменными или земляными. Их засыпали ароматными травами, собранными на лугах. Такая подстилка впитывала грязь и пролитую жидкость, а когда изнашивалась, ее просто меняли.

Какими были спальные комнаты?

Спальни часто делили несколько человек, поэтому популярными были кровати с балдахином. Они помогали сохранять тепло и создавали определенную приватность. Шторы для таких кроватей делали из шерсти или льна, иногда украшали вышивкой. Состоятельные семьи могли позволить себе дорогие ткани, привезенные из Италии.

Интерьер в английских домах / Фото BBC

Шкафы в домах почти не использовали. Одежду и постель складывали в большие деревянные сундуки. На верхнем этаже часто была главная приемная комната – большая палата. Здесь стояла лучшая мебель, а стены украшали деревянными панелями или тканями.

Какие архитектурные детали сохранились по сей день?

Дома эпохи Тюдоров легко узнать по контрастным фасадам из темных деревянных балок и светлых стен. Лестницы делали из камня или дерева, а двери были массивными и тяжелыми. Окна состояли из многих небольших стеклянных секций в свинцовых рамках, ведь изготовление большого стекла было дорогим.

Фасад дома как из фильма "Гамнет" / Фото BBC

В некоторых домах и сегодня можно увидеть вырезанные символы на дверях или каминах. Их называли "ведьмовскими знаками" и вырезали на дереве или камне, чтобы защитить дом от злых духов.

