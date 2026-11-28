Участники государственной ипотечной программы "еОселя" могут погасить кредит до истечения срока, установленного договором. При этом заемщики имеют право как полностью погасить задолженность, так и частично погасить ее без штрафных санкций за досрочное возвращение средств.

Позволяет ли программа "Е-Оселя" досрочно погасить ипотеку

Участники государственной программы доступного ипотечного кредитования "еОселя" имеют право вернуть заемные средства раньше установленного договором срока. Это предусмотрено правилами программы, обнародованными Украинской финансовой жилищной компанией (Укрфинжитло).

В частности, заемщик может выбрать один из двух вариантов: полностью погасить остаток задолженности или внести дополнительную сумму для частичного досрочного погашения кредита. В обоих случаях досрочное погашение допускается без применения штрафных санкций.

Обратите внимание! Полное погашение означает, что человек возвращает банку всю сумму остатка кредита и уплачивает начисленные проценты и другие причитающиеся платежи. После выполнения всех обязательств кредитный договор закрывают в соответствии с предусмотренной банком процедурой.

Частичное погашение предполагает внесение дополнительных средств сверх обязательного ежемесячного платежа. Благодаря этому уменьшается основная сумма долга, а значит, заемщик может сэкономить на будущих процентных платежах.

В то же время конкретный порядок зачисления дополнительных средств и изменения графика платежей зависит от условий кредитного договора и внутренних процедур банка. Поэтому перед внесением большой суммы стоит уточнить у кредитора, как именно она будет распределена.

Как досрочно погасить кредит по программе "Е-Оселя"

Чтобы досрочно погасить кредит по программе "еОселя", заемщику прежде всего необходимо обратиться в банк, в котором оформлена ипотека. Финансовое учреждение должно сообщить актуальную сумму задолженности, порядок внесения средств и необходимые действия для частичного или полного закрытия кредита.

Например, в Sense Bank предусмотрена возможность внести средства для досрочного погашения в любой день, а не только в дату обязательного платежа. Для кредитов с аннуитетной схемой погашения дополнительная сумма направляется на уменьшение основного долга, а график изменяется путем сокращения количества платежей без изменения их размера.

Обратите внимание! При полном досрочном погашении в этом банке кредитный договор закрывается автоматически в ближайшую дату платежа по графику или в дату подписания дополнительного соглашения в отделении.

В других банках процедура может отличаться. Например, в отдельных кредитных договорах "Укргазбанка" предусмотрено письменное уведомление о досрочном расторжении договора не менее чем за 7 календарных дней. Поэтому заемщикам важно проверять именно условия своего договора.

После полного погашения ипотеки следует получить от банка подтверждение об отсутствии задолженности и выяснить порядок прекращения ипотеки и снятия обременения с недвижимости в Государственном реестре вещных прав. Таким образом, участники программы "Е-Осели" не обязаны выплачивать ипотеку в течение всего срока, определенного договором. Они могут погасить долг раньше или постепенно уменьшать его дополнительными взносами, не платя штраф именно за досрочное погашение кредита.

Ранее мы писали, что отсутствие официального трудоустройства не всегда означает, что человек не сможет приобрести жилье в рамках государственной программы "Е-Оселя". В то же время банки проверяют платежеспособность заемщика, поэтому важно понимать, какие доходы можно учесть и какими документами их подтвердить.