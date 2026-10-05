Еще 2,2 тысячи семей смогут приобрести жилье: Украина привлекает 50 миллионов евро для "еВосстановление"

Еще около 2,2 тысячи украинских семей смогут воспользоваться жилищными сертификатами. Украина привлекает 50 миллионов евро на выплату компенсаций за уничтоженное жилье в рамках программы "еВосстановление".

Сколько семей смогут получить компенсацию за уничтоженное жилье

Украина привлекает 50 миллионов евро на компенсации за уничтоженное в результате войны жилье в рамках программы "еВосстановление", сообщил народный депутат Павел Фролов.

Половину этой суммы – 25 миллионов евро – предоставляет Банк развития Совета Европы, еще столько же выделит правительство Италии.

Ожидается, что благодаря этому финансированию около 2,2 тысячи украинских семей смогут воспользоваться жилищными сертификатами и приобрести новое жилье вместо разрушенного. Средняя сумма одного такого сертификата – около 1,3 миллиона гривен, а воспользоваться им можно в течение пяти лет.

Компенсацию за полностью разрушенное жилье украинцы могут получить не только в виде сертификата. Владельцам частных домов также доступны средства на самостоятельное восстановление жилья на собственном земельном участке. Жилищный сертификат можно направить на покупку квартиры или дома, а также использовать в качестве первого взноса по программе "еОселя".

Эти 50 миллионов евро станут первым траншем из дополнительных 100 миллионов евро, предусмотренных для Украины в рамках проекта HOME: "Компенсация за уничтоженное жилье". Договоренности об этом финансировании были достигнуты в ходе Конференции по восстановлению Украины URC-2026 в Гданьске.

Напомним, что до конца 2026 года на жилищные ваучеры для ВПЛ ожидают 80 миллионов евро. Этих средств должно хватить более чем на 2 тысячи ваучеров, хотя уже одобрено около 36,8 тысячи заявок.