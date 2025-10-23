На компенсации за разрушенное обстрелами жилье выделяют дополнительные деньги: как подать заявку

Правительство выделило дополнительные деньги на государственную программу еВідновлення, которая позволяет получать компенсацию за разрушенное войной жилье. Так, дома смогут приобрести более полутора тысяч семей.

Сколько средств дополнительно выделили на еВідновлення?

Правительство выделило дополнительные 2,5 миллиарда гривен на жилищные сертификаты по программе еВідновлення, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Россия узаконила мародерство: квартиры украинцев продают россиянам

Это означает, что еще 1 600 семей, чьи дома были уничтожены в результате вооруженной агрессии России, смогут приобрести новое жилье. Юлия Свириденко рассказала, что таким образом компенсацию получила ВПО из Донецкой области Валентина Троян.

Дом Валентины разрушили россияне. Видео руин она увидела в телеграмм-каналах. Подала документы в ЦНАП, провели дистанционное обследование дроном – комиссия одобрила компенсацию. Через пять дней ей поступили 3,6 миллионов гривен,

– рассказала Свириденко.

Как подать заявку на еВідновлення?

Подать заявление и получить помощь можно через приложение Дія или ЦНАП, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

Если лицо имеет статус ВПО, но не имеет сертификата еВідновлення, то ему следует:

Зарегистрировать сообщение о разрушенном имуществе на портале или в приложении Дія. Податься на компенсацию за разрушенное жилье. Дождаться в течение 30 дней заключения комиссии о состоянии жилья.

Если же украинка или украинец имеет сертификат еВідновлення, но еще не бронировала или не бронировал средства, то алгоритм действий таков:

Податься на бронирование через Дію или ЦНАП. Ждать подтверждения о наличии средств. В течение 30 дней прекратить право собственности на разрушенное жилье и заключить у нотариуса соглашение о купле-продаже нового дома.

Если лицо имеет забронированный сертификат, то после оповещения необходимо прекратить право собственности на разрушенное жилье и купить новое забронированным средствами.

Как реализуется программа "еВідновлення"?