На компенсації за зруйноване обстрілами житло виділяють додаткові гроші: як подати заявку

Уряд виділив додаткові гроші на державну програму єВідновлення, яка дозволяє отримувати компенсацію за зруйноване війною житло. Так, будинки зможуть придбати понад півтори тисячі родин.

Скільки коштів додатково виділили на єВідновлення?

Уряд виділив додаткові 2,5 мільярди гривень на житлові сертифікати за програмою єВідновлення, повідомляє 24 Канал з посилання на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Це означає, що ще 1 600 родин, чиї будинки були знищені внаслідок збройної агресії Росії, зможуть придбати нове житло. Юлія Свириденко розповіла, що таким чином компенсацію отримала ВПО з Донеччини Валентина Троян.

Дім Валентини зруйнували росіяни. Відео руїн вона побачила в телеграм-каналах. Подала документи в ЦНАП, провели дистанційне обстеження дроном – комісія схвалила компенсацію. Через п’ять днів їй надійшли 3,6 мільйони гривень,

– розповіла Свириденко.

Як подати заявку на єВідновлення?

Подати заяву та отримати допомогу можна через застосунок Дія чи ЦНАП, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Якщо особа має статус ВПО, але не немає сертифіката єВідновлення, то їй слід:

Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку Дія. Податися на компенсацію за зруйноване житло. Дочекатися протягом 30 днів висновку комісії про стан житла.

Якщо ж українка або українець має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала чи не бронював кошти, то алгоритм дій такий:

Податися на бронювання через Дію або ЦНАП. Чекати на підтвердження про наявність коштів. Протягом 30 днів припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю-продаж нової домівки.

Якщо особа має заброньований сертифікат, то після сповіщення необхідно припинити право власності на зруйноване житло та купити нове заброньованим коштом.

Як реалізується програма "єВідновлення"?