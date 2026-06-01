После Второй мировой войны Нефф искал способ создать дешевое и быстрое жилье для массового строительства. Архитектор верил, что такие бетонные дома можно будет возводить менее чем за двое суток, а сама конструкция будет выдерживать пожары, землетрясения и сильные ураганы.
Его возвели из пены и арматуры: во Флориде продают странный дом-купол
Во Флориде на продажу выставили необычный дом-купол, который возвели более 50 лет назад из арматуры и напыляемой пены. Внутри дома нет ни одной прямой стены, а его вид часто сравнивают с декорациями из "Звездных войн".
Как во Флориде построили дом из пены и арматуры?
Как пишет Realtor.com, дом Foam Dome расположен в городе Гейнсвилл.
Его построили в 1972 году как экспериментальный проект студента ландшафтной архитектуры Университета Флориды, который решил испытать необычный способ строительства жилья.
Основой сооружения стал каркас из стальной арматуры. Именно он задал форму будущих куполов и позволил создать дом без традиционных углов и прямых линий. После этого конструкцию покрыли слоями полиуретановой пены, которая образовала внешнюю оболочку здания. Поверх нее нанесли специальное покрытие для защиты от влаги и осадков.
Каждый изгиб, арка и проход были сформированы вручную с помощью напыляемой полиуретановой пены и арматурного каркаса – никакие два угла не являются одинаковыми, и ни одной прямой линии нет нигде в здании, – рассказывает агент по продаже недвижимости Джордан Феннелл.
Дом состоит из нескольких соединенных между собой купольных секций, поэтому внешне больше напоминает футуристический архитектурный проект, чем обычное жилье.
В результате эксперимента появился дом, который даже спустя десятилетия выглядит необычно. Конструкция соединила легкие материалы и толстый изоляционный слой, что помогает поддерживать комфортную температуру внутри помещений. Именно хорошие теплоизоляционные свойства были одной из причин, почему подобная технология вызвала интерес в свое время.
За годы существования сооружение пережило многочисленные штормы, характерные для Флориды. Несмотря на нестандартную технологию строительства, дом сохранил свою форму и продолжает использоваться как жилье.
Как выглядит купольный дом внутри?
Площадь дома – около 158 квадратных метров. Внутри обустроены четыре спальни и две ванные комнаты.
Дом состоит из трех отдельных куполов, которые соединены между собой изогнутыми переходами. Здесь нет ни одной прямой стены – все арки, проходы и комнаты имеют округлые очертания. Поэтому интерьер больше напоминает декорации фантастического фильма, чем традиционный жилой дом.
Интерьер дома во Флориде / Фото Brick City
Необычный вид имеет и отделка дома. Часть внутренних поверхностей покрыта ярким синим покрытием, которое не только придает интерьеру узнаваемый вид, но и выполняет защитную функцию.
Из-за купольной формы и плавных линий дом часто сравнивают с жильем из вселенной Star Wars или домом Флинтстоунов. Эти особенности сделали его одним из самых известных примеров экспериментальной жилой архитектуры во Флориде.
Как строили другой "дом-пузырь"?
В Пасадене за 2 миллиона долларов выставили на продажу необычный дом архитектора Уоллеса Неффа, который считают последним уцелевшим Airform house. Экспериментальное сооружение построили в 1946 году по технологии, в которой дом буквально строили вокруг гигантской надувной формы.