Во Флориде на продажу выставили необычный дом-купол, который возвели более 50 лет назад из арматуры и напыляемой пены. Внутри дома нет ни одной прямой стены, а его вид часто сравнивают с декорациями из "Звездных войн".

Как во Флориде построили дом из пены и арматуры?

Как пишет Realtor.com, дом Foam Dome расположен в городе Гейнсвилл.

Его построили в 1972 году как экспериментальный проект студента ландшафтной архитектуры Университета Флориды, который решил испытать необычный способ строительства жилья.

Основой сооружения стал каркас из стальной арматуры. Именно он задал форму будущих куполов и позволил создать дом без традиционных углов и прямых линий. После этого конструкцию покрыли слоями полиуретановой пены, которая образовала внешнюю оболочку здания. Поверх нее нанесли специальное покрытие для защиты от влаги и осадков.

Каждый изгиб, арка и проход были сформированы вручную с помощью напыляемой полиуретановой пены и арматурного каркаса – никакие два угла не являются одинаковыми, и ни одной прямой линии нет нигде в здании, – рассказывает агент по продаже недвижимости Джордан Феннелл.

Дом состоит из нескольких соединенных между собой купольных секций, поэтому внешне больше напоминает футуристический архитектурный проект, чем обычное жилье.

Как выглядит дом из полиуретановой пены / Фото Brick City

В результате эксперимента появился дом, который даже спустя десятилетия выглядит необычно. Конструкция соединила легкие материалы и толстый изоляционный слой, что помогает поддерживать комфортную температуру внутри помещений. Именно хорошие теплоизоляционные свойства были одной из причин, почему подобная технология вызвала интерес в свое время.

За годы существования сооружение пережило многочисленные штормы, характерные для Флориды. Несмотря на нестандартную технологию строительства, дом сохранил свою форму и продолжает использоваться как жилье.

Как выглядит купольный дом внутри?

Площадь дома – около 158 квадратных метров. Внутри обустроены четыре спальни и две ванные комнаты.

Дом состоит из трех отдельных куполов, которые соединены между собой изогнутыми переходами. Здесь нет ни одной прямой стены – все арки, проходы и комнаты имеют округлые очертания. Поэтому интерьер больше напоминает декорации фантастического фильма, чем традиционный жилой дом.

Интерьер дома во Флориде / Фото Brick City

Необычный вид имеет и отделка дома. Часть внутренних поверхностей покрыта ярким синим покрытием, которое не только придает интерьеру узнаваемый вид, но и выполняет защитную функцию.

Из-за купольной формы и плавных линий дом часто сравнивают с жильем из вселенной Star Wars или домом Флинтстоунов. Эти особенности сделали его одним из самых известных примеров экспериментальной жилой архитектуры во Флориде.

Как строили другой "дом-пузырь"?

В Пасадене за 2 миллиона долларов выставили на продажу необычный дом архитектора Уоллеса Неффа, который считают последним уцелевшим Airform house. Экспериментальное сооружение построили в 1946 году по технологии, в которой дом буквально строили вокруг гигантской надувной формы.