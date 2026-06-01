Його звели з піни та арматури: у Флориді продають дивний будинок-купол

Як у Флориді звели будинок із піни та арматури?

Як пише Realtor.com, будинок Foam Dome розташований у місті Гейнсвілл.

Його побудували у 1972 році як експериментальний проєкт студента ландшафтної архітектури Університету Флориди, який вирішив випробувати незвичний спосіб будівництва житла.

Основою споруди став каркас зі сталевої арматури. Саме він задав форму майбутніх куполів і дозволив створити будинок без традиційних кутів та прямих ліній. Після цього конструкцію вкрили шарами поліуретанової піни, яка утворила зовнішню оболонку будівлі. Поверх неї нанесли спеціальне покриття для захисту від вологи та опадів.

Кожен вигин, арка та прохід були сформовані вручну за допомогою напилюваної поліуретанової піни та арматурного каркаса – жодні два кути не є однаковими, і жодної прямої лінії немає ніде в будівлі, – розповідає агент з продажу нерухомості Джордан Феннелл.

Будинок складається з кількох з'єднаних між собою купольних секцій, тому зовні більше нагадує футуристичний архітектурний проєкт, ніж звичайне житло.

Як виглядає будинок з поліуретанової піни / Фото Brick City

У результаті експерименту з'явився будинок, який навіть через десятиліття виглядає незвично. Конструкція поєднала легкі матеріали та товстий ізоляційний шар, що допомагає підтримувати комфортну температуру всередині приміщень. Саме хороші теплоізоляційні властивості були однією з причин, чому подібна технологія викликала інтерес у свій час.

За роки існування споруда пережила численні шторми, характерні для Флориди. Попри нестандартну технологію будівництва, будинок зберіг свою форму та продовжує використовуватися як житло.

Який вигляд має купольний будинок усередині?

Площа будинку – близько 158 квадратних метрів. Усередині облаштовано чотири спальні та дві ванні кімнати.

Оселя складається з трьох окремих куполів, які поєднані між собою вигнутими переходами. Тут немає жодної прямої стіни – усі арки, проходи та кімнати мають округлі обриси. Через це інтер'єр більше нагадує декорації фантастичного фільму, ніж традиційний житловий будинок.

Інтер'єр будинку у Флориді / Фото Brick City

Незвичний вигляд має й оздоблення будинку. Частина внутрішніх поверхонь вкрита яскравим синім покриттям, яке не лише надає інтер'єру впізнаваного вигляду, а й виконує захисну функцію.

Через купольну форму та плавні лінії будинок часто порівнюють із житлом із всесвіту Star Wars або оселею Флінтстоунів. Ці особливості зробили його одним із найвідоміших прикладів експериментальної житлової архітектури у Флориді.

Як будували інший "будинок-бульбашку"?

У Пасадені за 2 мільйони доларів виставили на продаж незвичайний будинок архітектора Воллеса Неффа, який вважають останнім уцілілим Airform house. Експериментальну споруду звели у 1946 році за технологією, у якій дім буквально будували навколо гігантської надувної форми.