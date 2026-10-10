Даже возле собственного дома можно получить штраф: где запрещено парковать авто

Парковка во дворе многоэтажного дома может обернуться штрафом, даже если автомобиль принадлежит жильцу этого дома. Кроме того, владельцы квартир не имеют права самовольно занимать парковочные места и запрещать соседям ими пользоваться.

Где запрещено парковать авто во дворе многоэтажного дома

Во дворах многоэтажных домов действуют те же правила ПДД, что и на дорогах. Даже жильцы дома не могут оставлять автомобили там, где они мешают проезду другого транспорта или движению пешеходов, пишет 24 Канал.

В частности, автомобили нельзя оставлять:

ближе чем на 10 метров от выезда из двора или непосредственно на выезде;

ближе чем на 5 метров от законно размещенных контейнерных площадок или контейнеров для мусора;

на газонах;

на тротуарах, за исключением разрешенных случаев, когда легковой автомобиль или мотоцикл стоит на краю тротуара и оставляет не менее 2 метров для пешеходов;

в местах, где автомобиль перекрывает проезд другим транспортным средствам или мешает движению пешеходов;

на специально отведенных местах для людей с инвалидностью без соответствующих законных оснований.

За нарушение правил остановки и стоянки водители могут получить штраф в размере 340 гривен. Если автомобиль мешает дорожному движению или создает угрозу безопасности, сумма увеличивается до 680 гривен. За незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 1 020 до 1 700 гривен.

Автомобиль могут эвакуировать, если он существенно мешает движению, например, перекрывает выезд со двора или не дает проехать скорой помощи или пожарной технике.

В Киеве с 15 апреля 2026 года минимальная стоимость эвакуации составляет 1 680 гривен, а хранение автомобиля на специальной площадке стоит примерно 324 гривны в сутки. Эти расходы добавляются к штрафу за нарушение правил парковки.

Можно ли закрепить за собой парковочное место во дворе

Владелец квартиры не получает автоматического права на отдельное парковочное место возле дома. Если придомовая территория находится в общем пользовании совладельцев, один из жильцов не может самовольно занять ее часть и запретить другим оставлять там автомобили.

Жильцы также не могут самовольно устанавливать столбики, цепи или другие ограничители. Даже если человек годами парковался на одном месте, это не означает, что он имеет право единолично им распоряжаться.

Правила пользования общим двором определяют совладельцы дома. На общем собрании, в частности через ОСМД, они могут согласовать расположение парковочных мест, нанесение разметки или установку шлагбаума, чтобы ограничить доступ посторонних автомобилей.

В новостройках также предусмотрены гостевые парковочные места. Их количество определяется при проектировании жилого комплекса в соответствии со строительными нормами.

Важно! Если сосед самовольно установил столбик или цепь, сначала стоит обратиться в ОСМД или к управляющему дома и выяснить, согласовали ли такое ограничение совладельцы. Если такого решения нет, жильцы могут обратиться в местные органы власти, чтобы выяснить, законно ли установлен ограничитель.