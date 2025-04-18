Цены заоблачные: 10 городов с самой дорогой недвижимостью в мире

Аналитики определили города, в которых самая дорогая недвижимость. Возглавляет список Монако, там стоимость квадратного метра квартиры превышает 38 тысяч долларов.

Список самых дорогих городов мира для жизни составила компания Henley & Partners, которая специализируется на миграции населения. Детали о нем 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Express.

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Где в мире самое дорогое жилье

Аналитики сформировали рейтинг на основе средней цены квадратного метра квартиры, которая имеет площадь от 100 до 200 квадратов.

Первую строчку в списке заняло Монако . Чтобы купить там квартиру, в среднем придется выложить 38 800 долларов (примерно 1 миллион 600 тысяч гривен) за квадратный метр. Учитывая такую высокую стоимость квартир, в Монако наибольшее количество богатых людей - более 40% всего населения.

. Чтобы купить там квартиру, в среднем придется выложить 38 800 долларов (примерно 1 миллион 600 тысяч гривен) за квадратный метр. Учитывая такую высокую стоимость квартир, в Монако наибольшее количество богатых людей - более 40% всего населения. Вторую позицию занял Нью-Йорк . Там цена квартиры в среднем составляет 27 500 долларов (1 миллион 138 тысячи гривен) за квадратный метр.

. Там цена квартиры в среднем составляет 27 500 долларов (1 миллион 138 тысячи гривен) за квадратный метр. На третьем месте – Гонконг (Китай). В среднем недвижимость там стоит 26 300 долларов (примерно 1 миллион гривен) за квадратный метр.



Нью-Йорк - город, где недвижимость одна из самых дорогих в мире / Фото Pexels

Какие города входят в топ-10 самых дорогих в мире

Монако;

Нью-Йорк, США;

Гонконг, Китай;

Лондон, Великобритания;

Сен-Жан-Кап-Ферра, Франция;

Париж, Франция;

Сидней, Австралия;

Палм-Бич, США;

Майами-Бич, США;

Лос-Анджелес, США.

Заметим, что в период с 2020 по 2024 годы в Европе цены на жилье активно росли в таких странах: Венгрия – на 234%, Эстония – на 228%, Литва – на 187%. Зато в Италии квартиры наоборот подешевели.