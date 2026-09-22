Здесь снимали "Голодные игры": как восстанавливают необычный комплекс социального жилья недалеко от Парижа

Недалеко от Парижа восстанавливают одно из зданий необычного комплекса социального жилья. Здесь снимали "Голодные игры", но за монументальными фасадами годами накапливались проблемы, которые усложняли жизнь жильцов.

Как реставрируют необычный жилой комплекс

В городе Нуази-ле-Гран недалеко от Парижа за 16,3 миллиона евро реконструируют 18-этажный Le Palacio – часть жилого комплекса Les Espaces d'Abraxas, пишет Le Parisien.

Les Espaces d'Abraxas спроектировал каталонский архитектор Рикардо Бофилл. Комплекс был построен в 1978–1983 годах как альтернатива однообразным многоэтажкам социального жилья.

Он насчитывает 591 квартиру и состоит из трех зданий – 18-этажного "Дворца", полукруглого "Театра" и девятиэтажной "Арки". Огромные бетонные колонны, арки и внутренние дворы придают зданиям вид монументальных дворцов.

Интересно! Именно необычная архитектура привлекла внимание кинематографистов. В 1985 году здесь снимали фантастический фильм "Бразилия" режиссера Терри Гиллиама. Впоследствии комплекс стал одной из локаций фильма "Голодные игры: Сойка-певица. Часть 2", вышедшего в 2015 году.

Кадры из фильма "Голодные игры: Сойка-певица. Часть 2" / Скриншоты 24 Канала

За десятилетие эксплуатации состояние здания значительно ухудшилось. Жильцы жаловались на протекающие крыши, сырость в квартирах и поврежденные окна, из-за которых возникали сквозняки. Кроме того, ремонта требовали лифты, электросети и сантехника, а из-за плохой теплоизоляции дом терял много тепла.

По состоянию на июнь 2026 года фасады, лестницы, лифты и общие помещения уже отремонтированы, тогда как ремонт квартир еще продолжался. Руководство CDC Habitat решило не повышать арендную плату из-за реконструкции. Владельцам квартир с невысокими доходами предусмотрели финансовую помощь, а после утепления здания ожидают сокращения расходов на отопление.

Напомним, в Кишиневе находится 22-этажная башня "Романита", которую в свое время назвали самым уродливым зданием в мире. После приватизации квартир жильцы начали самовольно расширять жилье за счет балконов, потому что фасад высотки существенно изменился, а нагрузка на ее конструкции возросла.