Як відновлюють незвичайний житловий комплекс

У місті Нуазі-ле-Гран поблизу Парижа за 16,3 мільйона євро реконструюють 18-поверховий Le Palacio – частину житлового комплексу Les Espaces d'Abraxas, пише Le Parisien.

Les Espaces d'Abraxas спроєктував каталонський архітектор Рікардо Бофілл. Комплекс звели у 1978–1983 роках як альтернативу одноманітним багатоповерхівкам соціального житла.

Він налічує 591 квартиру та складається з трьох споруд – 18-поверхового "Палацу", напівкруглого "Театру" та дев'ятиповерхової "Арки". Величезні бетонні колони, арки та внутрішні двори надають будівлям вигляду монументальних палаців.

Цікаво! Саме незвичайна архітектура привернула увагу кінематографістів. У 1985 році тут знімали фантастичний фільм "Бразилія" режисера Террі Ґілліама. Згодом комплекс став однією з локацій стрічки "Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2", яка вийшла у 2015 році.

Кадри з фільму "Голодні ігри: Переспівниця. Частина 2" / Скриншоти 24 Каналу

За десятиліття експлуатації стан будівлі значно погіршився. Мешканці скаржилися на протікання дахів, вологість у квартирах і пошкоджені вікна, через які виникали протяги. Крім того, ремонту потребували ліфти, електромережі та сантехніка, а через погану теплоізоляцію будинок втрачав багато тепла.

Станом на червень 2026 року фасади, сходи, ліфти та спільні приміщення вже відновили, тоді як ремонт квартир ще тривав. Управління CDC Habitat вирішила не підвищувати орендну плату через реконструкцію. Власникам квартир із невисокими доходами передбачили фінансову допомогу, а після утеплення будівлі очікують зменшення витрат на опалення.

Нагадаємо, у Кишиневі розташована 22-поверхова вежа "Романіта", яку свого часу назвали найпотворнішою будівлею світу. Після приватизації квартир мешканці почали самовільно розширювати житло коштом балконів, через що фасад висотки суттєво змінився, а навантаження на її конструкції зросло.