Как реставрируют необычный жилой комплекс

В городе Нуази-ле-Гран недалеко от Парижа за 16,3 миллиона евро реконструируют 18-этажный Le Palacio – часть жилого комплекса Les Espaces d'Abraxas, пишет Le Parisien.

Les Espaces d'Abraxas спроектировал каталонский архитектор Рикардо Бофилл. Комплекс был построен в 1978–1983 годах как альтернатива однообразным многоэтажкам социального жилья.

Он насчитывает 591 квартиру и состоит из трех зданий – 18-этажного "Дворца", полукруглого "Театра" и девятиэтажной "Арки". Огромные бетонные колонны, арки и внутренние дворы придают зданиям вид монументальных дворцов.

Интересно! Именно необычная архитектура привлекла внимание кинематографистов. В 1985 году здесь снимали фантастический фильм "Бразилия" режиссера Терри Гиллиама. Впоследствии комплекс стал одной из локаций фильма "Голодные игры: Сойка-певица. Часть 2", вышедшего в 2015 году.

Кадры из фильма "Голодные игры: Сойка-певица. Часть 2" / Скриншоты 24 Канала

За десятилетие эксплуатации состояние здания значительно ухудшилось. Жильцы жаловались на протекающие крыши, сырость в квартирах и поврежденные окна, из-за которых возникали сквозняки. Кроме того, ремонта требовали лифты, электросети и сантехника, а из-за плохой теплоизоляции дом терял много тепла.

По состоянию на июнь 2026 года фасады, лестницы, лифты и общие помещения уже отремонтированы, тогда как ремонт квартир еще продолжался. Руководство CDC Habitat решило не повышать арендную плату из-за реконструкции. Владельцам квартир с невысокими доходами предусмотрели финансовую помощь, а после утепления здания ожидают сокращения расходов на отопление.

Напомним, в Кишиневе находится 22-этажная башня "Романита", которую в свое время назвали самым уродливым зданием в мире. После приватизации квартир жильцы начали самовольно расширять жилье за счет балконов, потому что фасад высотки существенно изменился, а нагрузка на ее конструкции возросла.