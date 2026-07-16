От 2 до почти 9 лет: сколько придется копить на квартиру в разных городах

В разных городах Украины срок накопления средств на однокомнатную квартиру различается почти в четыре раза. В некоторых городах на жилье придется откладывать всю зарплату более 8 лет, тогда как в других городах хватило бы чуть больше 2 лет.

Где в Украине жилье менее всего доступно

По итогам исследования ЛУН, дольше всего придется копить на собственное жилье в западных областных центрах.

Самый высокий показатель зафиксирован во Львове и Ужгороде. Для покупки однокомнатной квартиры жителям этих городов понадобилось бы 8,6 года средней зарплаты. В Луцке и Черновцах этот срок составляет 8,4 года, а в Ровно – 8,3 года.

В Виннице на жилье нужно копить 7,8 года, в Житомире – 7,7 года. В Киеве этот показатель составляет 7,5 года, а в Черкассах – 7,2 года.

За последний квартал ситуация в столице немного улучшилась. Раньше на квартиру нужно было копить 7,6 года, а теперь – 7,5 года. В Виннице изменения были противоположными: срок вырос с 7,5 до 7,8 года, поскольку квартиры дорожали быстрее, чем росли местные зарплаты.

В каких городах на квартиру можно накопить быстрее всего

Меньше всего времени на покупку жилья требуется в прифронтовых и восточных городах, где квартиры значительно дешевле. В Херсоне на однокомнатную квартиру нужно откладывать 2,3 года средней зарплаты, а в Запорожье – 2,7 года.

В Николаеве этот срок составляет 3,2 года, в Харькове – 3,3 года. В Сумах и Днепре на жилье нужно копить 4,2 года, в Кропивницком – 5,1 года, а в Чернигове – 5,7 года.

В Полтаве и Ивано-Франковске на однокомнатную квартиру пришлось бы откладывать 5,9 года средней зарплаты, в Одессе – 6,5 года. Столько же времени потребовалось бы в Тернополе, однако там жилье за квартал стало более доступным: срок накопления сократился с 7,1 до 6,5 года.

Напомним, цены на квартиры на вторичном рынке существенно различаются в зависимости от города. Самые дорогие однокомнатные квартиры продаются во Львове, Киеве и Ужгороде, тогда как самые дешевые варианты можно найти в Запорожье, Николаеве и Харькове.