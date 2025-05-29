Львовщина в тройку не попала: в каких регионах в 2025 году появилось больше всего квартир

В Украине за первый квартал 2025 года приняли в эксплуатацию более 28 тысяч квартир в жилых домах. Больше всего новых квартир появилось в Киевской области.

Где еще сдали много квартир в эксплуатацию, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Где сдали больше всего квартир в эксплуатацию

Всего в период с января по март 2025 года в Украине приняли в эксплуатацию 28 432 квартиры в жилых домах, из них в одноквартирных жилых домах – 8 462, в многоквартирных – 19 970.

Больше всего квартир появилось в таких областях:

Киевская – 5 472;

Киев – 4 076;

Одесская – 3 488;

Львовская – 3 076;

Винницкая – 2 409.

Зато меньше всего квартир ввели в эксплуатацию в регионах:

Херсонщина – 16;

Донецкая область – 40;

Николаевская область – 49;

Кировоградщина – 60;

Сумская область – 75.



Больше всего новых квартир в 2025 году появилось на Киевщине / Фото iStock

Какова ситуация со сданными площадями

Общая площадь новых квартир в Украине составляет почти 2,3 миллиона квадратных метров, из них в одноквартирных домах – 1,15 миллиона квадратов. Суммарная жилая площадь составляет 1,04 миллиона квадратных метров.

Среди регионов наибольшую площадь новых квартир сдали в эксплуатацию в:

Киевской области – более 444 тысяч квадратов;

Киеве – более 282 тысяч квадратов;

Одесской области – более 199 тысяч квадратов.

Заметим, что Государственная служба статистики не учитывала данные с временно оккупированных врагом украинских территорий.

К слову, за первые четыре месяца 2025 года наиболее ощутимо квартиры подорожали в Харькове – на 11%. В большинстве же городов стоимость квартир ощутимо не изменилась. Однако есть и такие, где жилье стало доступнее, среди них – Львов.