Де ще здали багато квартир в експлуатацію, 24 Канал розповідає з посиланням на дані Державної служби статистики.

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Де здали найбільше квартир в експлуатацію

Загалом у період зі січня по березень 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з них в одноквартирних житлових будинках – 8 462, у багатоквартирних – 19 970.

Найбільше квартир з'явилося у таких областях:

Київська – 5 472;

Київ – 4 076;

Одеська – 3 488;

Львівська – 3 076;

Вінницька – 2 409.

Натомість найменше квартир ввели в експлуатацію у регіонах:

Херсонщина – 16;

Донеччина – 40;

Миколаївщина – 49;

Кіровоградщина – 60;

Сумщина – 75.



Найбільше нових квартир у 2025 році з'явилося на Київщині / Фото iStock

Яка ситуація зі зданими площами

Загальна площа нових квартир в Україні становить майже 2,3 мільйона квадратних метрів, з них в одноквартирних будинках – 1,15 мільйона квадратів. Сумарна житлова площа становить 1,04 мільйона квадратних метрів.

Серед регіонів найбільшу площу нових помешкань здали в експлуатацію у:

Київській області – понад 444 тисяч квадратів;

Києві – понад 282 тисяч квадратів;

Одеській області – понад 199 тисяч квадратів.

Зауважимо, що Державна служба статистики не враховувала дані з тимчасово окупованих ворогом українських територій.

До слова, за перші чотири місяці 2025 року найвідчутніше квартири подорожчали у Харкові – на 11%. У більшості ж міст вартість помешкань відчутно не змінилася. Однак є і такі, де житло стало доступнішим, серед них – Львів.