Про це йдеться у дослідженні, яке провело OLX Нерухомість і яке цитує 24 Канал. Аналітики з'ясували, в яких обласних центрах України ціни на однокімнатні квартири зростали найактивніше з січня по квітень 2025 року. Аналізували однокімнатні помешкання вторинного ринку.

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Де ціни на житло зросли найсуттєвіше

Найактивніше ціни на однокімнатні квартири зростали у трьох містах-мільйонниках:

Харків – на 11%, до 851 тисячі гривень (20,4 тисячі доларів);

Одеса – на 8%, до 1,6 мільйона гривень (38,3 тисячі доларів);

Київ – на 5%, до 3 мільйонів гривень (71,9 тисячі доларів).

Крім того, помітне зростання за цей період зафіксували в деяких західних містах. Зокрема, у Чернівцях – на 6%, до 1,6 мільйона гривень (38,3 тисячі доларів), у Тернополі – на 6%, до 1,7 мільйона гривень (40,7 тисячі доларів).

У більшості міст ціни змінилися несуттєво

В інших містах Заходу України вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку була на одному й тому ж рівні з січня по квітень. Підвищення цін було у межах від 0,5% до 3%. Є мінімальне зростання середньої вартості житла в Івано-Франківську – на 2%, до 1,7 мільйона гривень (40,7 тисячі доларів), Рівному – на 0,3%, до 1,5 мільйона гривень (35,9 тисячі доларів), Хмельницькому – на 3%, до 1,2 мільйона гривень (28,7 тисячі доларів).

Схожу ситуацію зафіксували і в інших регіонах:

Запоріжжя – зростання на 3%, до 680 тисяч гривень (16,3 тисячі доларів);

Полтава – на 2%, до 1,2 мільйона гривень (28,7 тисячі доларів);

Дніпро – на 1%, до 1,6 мільйона гривень (38,3 тисячі доларів).



Квартири у Львові за останні місяці трохи подешевшали / Фото lifeistravel.com.ua | AlexUA

Де ціни на квартири пішли на спад

Є міста, в яких від початку року і до квітня середні ціни на квартири навпаки зменшилися.

Наприклад, у Львові вартість однокімнатної квартири є найвищою серед західних областей – 2,3 мільйона гривень (55,1 тисячі доларів), однак за аналізований період вона знизилась на 2%.

Дещо подешевшали також квартири у таких містах: